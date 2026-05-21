100 مليون دولار لأجل التعليم.. نهائي مونديال 2026 ينصر أطفال العالم المحرومين

كأس العالم 2026

2026-05-21 | 06:07
100 مليون دولار لأجل التعليم.. نهائي مونديال 2026 ينصر أطفال العالم المحرومين
68 شوهد

السومرية نيوز – رياضة

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى دمج الإثارة الرياضية بالرسالة الإنسانية، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن أجندة فنية استثنائية سترافق نهائيات كأس العالم 2026، التي ستنطلق في 11 يونيو بتنظيم مشترك بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ولأول مرة في تاريخ المونديال، سيشهد نهائي البطولة في 19 يوليو على ملعب "ميتلايف" عرضاً فنياً ضخماً خلال استراحة الشوطين، بمشاركة كوكبة من نجوم الصف الأول عالمياً.

نهائي "ميتلايف": عرضٌ أسطوري لغايات نبيلة
كشف الاتحاد الدولي أن العرض الفني، الذي يُشرف على تنظيمه الفنان كريس مارتن (مغني فرقة كولدبلاي)، سيتصدره النجوم العالميون: شاكيرا، مادونا، وفرقة BTS.

وقد جرى الإعلان عن هذه القائمة عبر بث تفاعلي مبتكر شاركت فيه شخصيات من "سيسامي ستريت" و"المبتس الصغار"، ليعكس روح البطولة التي تسعى للوصول إلى كافة الأجيال.

ويهدف هذا الحفل التاريخي إلى دعم صندوق "فيفا جلوبال سيتيزن للتعليم"، بمبادرة تستهدف جمع 100 مليون دولار أمريكي بحلول ختام البطولة، وذلك لتوفير فرص تعليمية عالية الجودة وتدريبات كرة قدم للأطفال المحرومين في مختلف دول العالم.

"Dai Dai".. شاكيرا تعزز إرثها المونديالي
تتصدر النجمة الكولومبية شاكيرا المشهد الموسيقي للبطولة من خلال النشيد الرسمي "Dai Dai"، الذي أنتجته بالتعاون مع فنان الأفروبيت النيجيري بورنا بوي. الأغنية، التي تم تصويرها في ملعب "ماراكانا" الأسطوري، تمزج بين موسيقى الأفروبيت والبوب والإيقاعات اللاتينية، وتدعو في كلماتها إلى الوحدة العالمية والمرونة في مواجهة التحديات.
 
وتحمل "Dai Dai" في طياتها دلالات كروية عميقة، إذ يوثق نصها أسماء أساطير اللعبة الذين شكلوا تاريخ المونديال، ومن بينهم بيليه، مارادونا، ليونيل ميسي، كريستيانو رونالدو، كيليان مبابي، وباولو مالديني، الذي يعد الإيطالي الوحيد الذي ورد ذكره في النشيد.

تتناول أغنية "Dai Dai" موضوع المرونة والقدرة على النهوض من جديد بعد الصعوبات. ويتكرر معنى العنوان بعدة لغات، بعبارات مكافئة مثل "dale" بالإسبانية، و"allez" بالفرنسية، و"ikou" باليابانية، و"let’s go" بالإنجليزية.


وتعد شاكيرا واحدة من أكثر المغنيات ارتباطا بتاريخ أغاني كأس العالم، بعدما حققت نجاحا عالميا ضخما بأغنية واكا واكا الخاصة بمونديال 2010 في جنوب أفريقيا، التي أصبحت واحدة من أشهر الأغاني الرياضية في التاريخ.

كما سبق لها أن قدمت أغنية "هيبس دونت لاي" في حفل ختام مونديال 2006، قبل أن تتعاون مجددا مع الاتحاد الدولي لكرة القدم عبر أغنية "لا لا لا" الخاصة بكأس العالم 2014.

التزام إنساني يتجاوز المسرح
لا يقتصر دعم شاكيرا للمبادرة على النشيد الرسمي، بل أعلنت أنها ستتبرع بكافة حقوق التأليف والنشر الخاصة بأغنية "Dai Dai" لصالح صندوق "فيفا جلوبال سيتيزن للتعليم". كما أعلنت عن تبرع إضافي بقيمة دولار واحد عن كل تذكرة تُباع في جولتها العالمية "Las Mujeres Ya No Lloran" لتعزيز أهداف الصندوق التعليمية والرياضية.

يأتي اختيار هذا المزيج من الفنانين والأنماط الموسيقية (الأفروبيت، البوب، والموسيقى الحضرية) لضمان تحقيق انتشار واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي ومنصات البث الرقمي. كما يبرز الفيديو الموسيقي للأغنية مشاركة الراقص البرازيلي "رافائيل فيسنتي"، الذي اكتسب شهرة عالمية بعد مشاركته رقصة "واكا واكا" مع شاكيرا قبل سنوات.

إن تنظيم هذا الحدث في "استراحة الشوط الأول" يعكس رؤية الفيفا الجديدة لتحويل نهائي المونديال من مجرد مباراة كرة قدم إلى كرنفال عالمي يحمل رسائل إنسانية، حيث يتوقع أن يصبح العرض في ملعب "ميتلايف" واحداً من أكثر اللحظات الترفيهية مشاهدة في تاريخ الرياضة العالمية.

ومن المعتاد أيضاً أن تطلق الشركات الراعية للمونديال أغاني مرتبطة بالبطولة، إذ كشفت شركة Coca-Cola خلال مارس/ آذار 2026 عن أغنيتها الرسمية الخاصة بكأس العالم، وهي نسخة جديدة من أغنية Jump لفرقة Van Halen، بمشاركة J Balvin، وTravis Barker، وAmber Mark، وعازف الغيتار Steve Vai.

وأوضح J Balvin في تصريحات لوكالة AP أنه أضاف كلمات جديدة بالإسبانية ولمسات من الفانك البرازيلي والهيب هوب إلى الأغنية الأصلية، قائلاً: أغنية Jump ليست أغنية كرة قدم، لذلك كان عليّ أن أضيف الشغف والحب اللاتيني لكرة القدم إلى الكلمات.

3 افتتاحات أسطورية في كأس العالم 2026
كشفت تقارير صحفية عالمية، تصدّرها موقع "ذي أثلتيك"، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) يخطط لافتتاح غير تقليدي لنسخة كأس العالم 2026؛ إذ من المقرر إقامة ثلاثة احتفالات افتتاحية منفصلة، يُقام كل منها قبل المباراة الأولى لكل دولة من الدول الثلاث المستضيفة (المكسيك، كندا، والولايات المتحدة).

تبدأ الإثارة في ملعب "أزتيكا" العريق بتاريخ 11 يونيو/حزيران، قبل مباراة المكسيك وجنوب أفريقيا. ومن المتوقع أن يحيي الحفل نخبة من النجوم، أبرزهم: فرقة الروك Maná، مجموعة Los Ángeles Azules، والمطربون أليخاندرو فرنانديز، بيليندا، بالإضافة إلى النجمة الأفريقية الصاعدة تيلا (Tyla).

في اليوم التالي، 12 يونيو/حزيران، تنتقل الأنظار إلى تورونتو حيث مواجهة كندا والبوسنة والهرسك. وسيشهد الحفل مشاركة نجوم كندا الكبار: مايكل بوبليه، ألانیس موريست، وأليسيا كارا.

في اليوم نفسه، يبدأ المنتخب الأمريكي مشواره ضد باراغواي على ملعب "SoFi" في لوس أنجلوس. وستقود نجمة البوب كاتي بيري الحفل، بمشاركة مغني الراب Future، والدي جي Sanjoy، ونجمة الكيبوب ليسا (Lisa) من فرقة "بلاك بينك"، والمطربة الباراغويانية مارلينا بوغادو.
 
وأكد التقرير أن "فيفا" وقع عقوداً مع قائمة طويلة من الفنانين لم يتحدد مكان وزمان ظهورهم بعد، وتضم القائمة: النجمة الفلسطينية-التشيلية إليانا (Elyanna)، أنيتا، داني أوشن، وجي بالفين.

ويقام كأس العالم 2026 بتنظيم مشترك بين الولايات المتحدة، كندا، والمكسيك، على أن تمتد منافساته خلال شهري يونيو/ حزيران ويوليو/ تموز 2026.
