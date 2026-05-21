نيمار يتلقى ضربة موجعة قبل كأس العالم

واضطر نجم البالغ من العمر 34 عاما للغياب عن مواجهة فريقه أمام سان لورينزو الأرجنتيني في بطولة "كوبا سود أمريكانا" اليوم الخميس إثر تعرضه لإصابة في ربلة الساق.وسارع لمحاولة تهدئة المخاوف مؤكدا أن الإصابة ليست بالخطورة التي يتم تصويرها.وصرح طبيب زوغايب بأن المهاجم سيكون جاهزا للمشاركة في الحصة التدريبية الأولى للمنتخب البرازيلي ضمن التحضيرات للمونديال في 27 مايو الجاري.ونقلت صحيفة "O Globo" عن زوغايب قوله: " سيلتحق بالمنتخب البرازيلي وهو في كامل جاهزيته أو قريبا جدا منها بل إن هناك فرصة لمشاركته في مباراة فريقه أمام ديبورتيفو كوينكا الثلاثاء المقبل".يذكر أن الهداف التاريخي للبرازيل برصيد 79 هدفا في 128 مباراة دولية لم يرتدِ قميص بلاده منذ أكتوبر 2023 حين تعرض لإصابة مروعة بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي خلال مواجهة في تصفيات .