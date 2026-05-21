Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
نبأ سار لعشاق برشلونة بشأن الكامب نو
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

نيمار يتلقى ضربة موجعة قبل كأس العالم

كأس العالم 2026

2026-05-21 | 14:01
نيمار يتلقى ضربة موجعة قبل كأس العالم
المصدر:
روسيا اليوم
2 شوهد

تعرض النجم البرازيلي نيمار داسيلفا لصدمة إصابة جديدة أثارت القلق في أوساط "السيليساو" قبل أقل من شهر على انطلاق مشوار المنتخب في نهائيات كأس العالم 2026 بمواجهة المغرب.

واضطر نجم سانتوس البالغ من العمر 34 عاما للغياب عن مواجهة فريقه أمام سان لورينزو الأرجنتيني في بطولة "كوبا سود أمريكانا" اليوم الخميس إثر تعرضه لإصابة في ربلة الساق.

وسارع النادي البرازيلي لمحاولة تهدئة المخاوف مؤكدا أن الإصابة ليست بالخطورة التي يتم تصويرها.

وصرح طبيب نادي سانتوس رودريغو زوغايب بأن المهاجم سيكون جاهزا للمشاركة في الحصة التدريبية الأولى للمنتخب البرازيلي ضمن التحضيرات للمونديال في 27 مايو الجاري.

ونقلت صحيفة "O Globo" عن زوغايب قوله: "نيمار سيلتحق بالمنتخب البرازيلي وهو في كامل جاهزيته أو قريبا جدا منها بل إن هناك فرصة لمشاركته في مباراة فريقه أمام ديبورتيفو كوينكا الثلاثاء المقبل".

يذكر أن الهداف التاريخي للبرازيل برصيد 79 هدفا في 128 مباراة دولية لم يرتدِ قميص بلاده منذ أكتوبر 2023 حين تعرض لإصابة مروعة بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي خلال مواجهة أوروغواي في تصفيات كأس العالم.
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
السومرية - أخبار العراق
Messenger
print
Alsumaria Tv
اخترنا لك
100 مليون دولار لأجل التعليم.. نهائي مونديال 2026 ينصر أطفال العالم المحرومين
06:07 | 2026-05-21
أيمن حسين: تأهلنا للمونديال "حلم العمر".. ومستعد للاعتزال!
05:30 | 2026-05-20
مفاجآت بين شوطي نهائي مونديال 2026 لأول مرة بالتاريخ
13:19 | 2026-05-14
تحضيراً لكأس العالم.. العراق يلاقي أندورا بمباراة ودية نهاية الشهر
10:58 | 2026-05-04
فيفا يقر زيادة كبيرة في مكافآت كأس العالم 2026
07:36 | 2026-04-29
المالكي والاعرجي يؤكدان على أهمية استثمار الاستقرار السياسي لترسيخ النظام الديمقراطي
07:26 | 2026-04-29
تأكيداً لما نشرته السومرية.. تفاصيل القرار الرسمي الخاص بمنح قدم 6 أشهر لهذه الفئات
38.11%
10:28 | 2026-05-21
تأكيداً لما نشرته السومرية.. تفاصيل القرار الرسمي الخاص بمنح قدم 6 أشهر لهذه الفئات
10:28 | 2026-05-21
لتأمين الرواتب.. وزارة المالية تصدر توجيهاً
24.96%
09:29 | 2026-05-20
لتأمين الرواتب.. وزارة المالية تصدر توجيهاً
09:29 | 2026-05-20
امطار مستمرة واجواء ربيعية تغزو محافظات العراق
12.38%
02:03 | 2026-05-21
امطار مستمرة واجواء ربيعية تغزو محافظات العراق
02:03 | 2026-05-21
تهديد سعودي بـ&quot;تحالف عربي&quot; لقصف الفصائل العراقية.. &quot;وزارة الأمن الاتحادي&quot; تدخل على الخط
8.66%
06:50 | 2026-05-20
تهديد سعودي بـ"تحالف عربي" لقصف الفصائل العراقية.. "وزارة الأمن الاتحادي" تدخل على الخط
06:50 | 2026-05-20
الدولار بين الارتفاع والهبوط.. آخر تحديث للأسعار في العراق
8.55%
03:31 | 2026-05-21
الدولار بين الارتفاع والهبوط.. آخر تحديث للأسعار في العراق
03:31 | 2026-05-21
تحديث جديد في أسعار الدولار بالأسواق العراقية اليوم
7.35%
03:27 | 2026-05-20
تحديث جديد في أسعار الدولار بالأسواق العراقية اليوم
03:27 | 2026-05-20
المزيد
نعم
نعم
لا
لا
لا أعتقد
لا أعتقد
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

فيديوهات

هل علاقتكَ في خطر؟ 4 سلوكيات خفية تدمر العلاقات الإنسانية
Play
هل علاقتكَ في خطر؟ 4 سلوكيات خفية تدمر العلاقات الإنسانية
14:33 | 2026-05-21
أطباء شرعيون يحولون جثث الموتى إلى معروضات جامعية
Play
أطباء شرعيون يحولون جثث الموتى إلى معروضات جامعية
10:39 | 2026-05-21
حفيد ترامب "اللبناني" يحتفل بعيده الأول
Play
حفيد ترامب "اللبناني" يحتفل بعيده الأول
07:27 | 2026-05-21
مخازن صلاح الدين عاجزة عن استيعاب كميات الحنطة
Play
مخازن صلاح الدين عاجزة عن استيعاب كميات الحنطة
03:18 | 2026-05-21
مراقبون يحذرون من انعكاس الانقسامات على جلسات حسم الوزارات والاستحقاقات المتبقية
Play
مراقبون يحذرون من انعكاس الانقسامات على جلسات حسم الوزارات والاستحقاقات المتبقية
15:14 | 2026-05-20
تصدعات ما بعد جلسة منح الثقة لحكومة الزيدي
Play
تصدعات ما بعد جلسة منح الثقة لحكومة الزيدي
14:10 | 2026-05-20
بعد مناشدات عرضتها السومرية.. إيقاف عمليات تجريف الأراضي الزراعية جنوب بغداد
Play
بعد مناشدات عرضتها السومرية.. إيقاف عمليات تجريف الأراضي الزراعية جنوب بغداد
08:26 | 2026-05-20
بالفيديو: انطلاق موسم حصاد القمح في الانبار
Play
بالفيديو: انطلاق موسم حصاد القمح في الانبار
07:18 | 2026-05-20
السومرية تجري جولة داخل مراكز التأهيل والسجون الخاصة بتجار المخدرات
Play
السومرية تجري جولة داخل مراكز التأهيل والسجون الخاصة بتجار المخدرات
06:15 | 2026-05-20
من الديار المقدسة.. حجاج عراقيون يتحدثون عن اهتمام وخدمات متواصلة (فيديو)
Play
من الديار المقدسة.. حجاج عراقيون يتحدثون عن اهتمام وخدمات متواصلة (فيديو)
16:11 | 2026-05-19
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.