بشرطين.. محمد صلاح قد يتراجع عن مغادرة ليفربول

وأفادت شبكة "TEAMTALK" العالمية في وقت سابق أن إدارة تدرس بجدية إقالة من منصبه.وكشف الصحفي "غرايم " بأن صناع القرار الرئيسيين في وهم ملاك يجرون محادثات جديدة بشأن مستقبل سلوت.وأشارت تقارير صحفية صباح اليوم إلى أن إدارة ليفربول اتخذت قرارا نهائيا بإقالة سلوت وتؤكد المصادر على وجود محادثات جادة بشأن مستقبل مدرب الفريق.ويراقب الوضع عن قرب حيث كان يتجه لمغادرة ليفربول هذا الصيف رغم تبقي عام في عقده ولا يعد سرا بأن المصري في خلاف مع سلوت وأكده على ذلك بالتشكيك مؤخرا على في أسلوب لعبه وتراجع مستوى الفريق بشكل ملحوظ.وقد يبقى محمد صلاح في ليفربول في حالة استقرار على إقالة آرني سلوت وكان العديد من اللاعبين قد اتفقوا مع ما قاله المصري في منشوره حيث يعتقدون بأنه محق.وكانت شبكة " " قد أجرت استطلاع رأي كشف عن انحياز 94% من مشجعي ليفربول إلى جانب حساب آرني سلوت.كما أشارت صحيفة "ذا أتلتيك" إلى أن من المحتمل أن يبقى محمد صلاح في ليفربول ويكمل السنة الأخيرة من عقده في حالة حدوث أمرين أحدهما رحيل سلوت والآخر رحيل أعضاء الذين يثقون به.وقد قضى محمد صلاح مسيرة رائعة تمتد لتسع سنوات، وحقق خلالها لقبين في الدوري الإنجليزي ولقبا في دوري أبطال أوروبا إلى جانب عدة جوائز فردية.