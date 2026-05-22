ما حقيقة استبعاد مسرب "تشكيلة البرتغال" قبل مونديال 2026

وكان الشاب سيلفا تعرض لانتقادات واسعة عقب الكشف عن قيامه بالإفصاح مبكرا عن الخطة التكتيكية للمنتخب قبل مواجهة في بطولة أمم أوروبا، وهي الواقعة التي أثارت أزمة داخل معسكر "البحارة" آنذاك.إلا أن شدد على أن التحقيق الداخلي الذي أجراه خلص إلى أن ما حدث كان "حادثا غير مقصود"، نافيا تماما وجود أي دوافع انضباطية وراء استبعاد اللاعب من القائمة الحالية.وقال المدرب الإسباني في تصريحات لصحيفة "ريكورد" : "عندما تتسرب معلومات داخل بطولة كبرى يصبح الأمر خطيرا للغاية، لكن التحقيق أكد أن ما حدث لم يكن نتيجة سوء انضباط، بل مجرد خطأ غير متعمد".وأضاف: "مر عامان على الواقعة، وأنطونيو تعلم من التجربة، لكن قرار استبعاده هذه المرة لا علاقة له بذلك الملف".وبحسب التقارير البرتغالية، فإن السبب الرئيسي وراء غياب سيلفا يعود إلى تراجع مستواه خلال الموسم الماضي مع تحت قيادة المدرب ، بعدما فقد مكانه الأساسي لصالح المدافع توماس أراوخو.ورغم مشاركة سيلفا في عدة مباريات دولية بعد "يورو 2024"، فإن الجهاز الفني فضل الاعتماد على خيارات أخرى في الخط الخلفي قبل انطلاق المونديال.ويستعد منتخب لخوض منافسات 2026 ضمن المجموعة K، إلى جانب منتخبات ، أوزبكستان، وجمهورية الديمقراطية، حيث يبدأ يوم 17 يونيو في مدينة هيوستن الأمريكية.