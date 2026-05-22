فودن وارنولد ضمن أبرز المستبعدين من تشكيلة إنجلترا في المونديال

وشهدت التشكيلة مفاجأة بعودة إيفان توني
مهاجم برنتفورد السابق ولاعب الأهلي السعودي
الحالي والذي لم يلعب سوى سبع دقائق مع المنتخب منذ بطولة أوروبا
2024.
واستُدعي كوبي
ماينو لاعب وسط مانشستر يونايتد
بعد عودته إلى مستواه في النصف الثاني من الموسم، لكن لم يكن هناك مكان لزميله في يونايتد
هاري مجواير الذي شكل أحد أعمدة دفاع إنجلترا في البطولات الأخيرة.
وغاب أيضا لوك شو لاعب مانشستر
يونايتد عن التشكيلة، لكن تم اختيار جون ستونز
مدافع مانشستر سيتي
للمشاركة في بطولته السادسة مع المنتخب رغم قلة مشاركاته في الدوري هذا الموسم.
واستُبعد من التشكيلة الظهير الأيمن لريال مدريد ترينت
ألكسندر-أرنولد الذي لم يشارك سوى مرة واحدة مع إنجلترا منذ تولى توخيل
المسؤولية في يناير كانون الثاني 2025.
وسيصبح لاعب وسط برنتفورد المخضرم جوردان هندرسون
، المفضل لدى توخيل لصفاته القيادية، ثاني لاعب إنجليزي يشارك في أربع نسخ من كأس العالم
بعد بوبي تشارلتون الفائز بكأس العالم 1966.
وتجلى مرة أخرى حسم توخيل وولائه للاعبين الذين قدموا أداء جيدا تحت قيادته أكثر من أولئك الذين يتمتعون بالبريق، إذ اختار الألماني عددا من اللاعبين الذين لم يشاركوا في أي دقائق سابقة في البطولة.