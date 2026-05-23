مونديال 2026.. بعثة "أسود الرافدين" في إسبانيا وبدء التحاق المحترفين

وشهد مقر إقامة المنتخب في جيرونا التحاق كوكبة من نجوم المنتخب المحترفين في ، حيث كان الثلاثي إيمار شير، وزيدان إقبال، وداريا نامو من أوائل الواصلين، تبعهم انضمام اللاعب ماركو فرج إلى صفوف " ".وفي سياق متصل، أوضح أن المحترف يوسف النصراوي سيغادر فيينا صباح الثلاثاء المقبل متوجهاً إلى برشلونة، ليلتحق ببعثة المنتخب في جيرونا مباشرة للمشاركة في البرنامج التدريبي.وفيما يخص قائمة اللاعبين المحلية، فقد تخلف لاعب عن مرافقة البعثة بسبب وعكة صحية طارئة، حيث أكدت المصادر أن اللاعب سيلتحق بزملائه في المعسكر الإسباني فور تماثله للشفاء.يأتي هذا المعسكر ضمن خطة الجهاز الفني لتجهيز المنتخب للاستحقاقات المونديالية، حيث يتضمن البرنامج خوض اختبارين وديين من العيار الثقيل:المباراة الأولى: أمام منتخب أندورا في 29 مايو/ أيار الجاري بمدينة جيرونا.المباراة الثانية: أمام منتخب إسبانيا في 4 يونيو/ حزيران المقبل بمدينة لاكورونيا.تأتي هذه التحضيرات وسط تطلعات جماهيرية كبيرة، حيث يترقب ظهور "أسود " في المونديال العالمي بعد غياب دام 40 عاماً منذ آخر مشاركة لهم في نسخة 1986.