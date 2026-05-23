ترقب رياضي واسع.. بغداد تستعد لاختيار قيادة جديدة لاتحاد الكرة العراقي

تشهد الانتخابات منافسة قوية على المناصب الرئيسية، حيث يسعى المرشحون لنيل ثقة أعضاء الجمعية العمومية. وتتوزع المنافسة وفق الجدول الانتخابي المعتمد، وسط متابعة دقيقة من وفود الاتحادين الدولي (فيفا) والآسيوي لكرة القدم، اللذين وصلا إلى للإشراف على نزاهة وشفافية العملية الانتخابية وضمان مطابقتها للنظام الأساسي.ويتنافس على منصب الرئيس، كل من الرئيس الحالي ، رفقة أسطورة الكرة العراقية يونس محمود، والرئيس السابق للهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي، إياد .أما المرشحون لمنصب النائب الأول في فهم كل من: سرمد عبد الإله محمد، ، فراس راضي حسين، كوفند ، حكيم شاكر، بينما المرشحون لمنصب النائب الثاني فهم: صدام عزيز خلف، عبد الله جلال الدين، علي جبار فاضل، محمد ناصر شكرون، ياسر سعيد حسن.أما المرشحون لمنصب العضوية فهم: أحمد عودة زامل، أحمد قاسم محمد، بدر ناصر عبود، حازم تیموز حميد، خلف جلال إبراهيم، رحيم لفتة محمد، رشا طالب ذياب صالح، سامان حمد سليمان حمد، صابرين حامد شهاب، صباح قاسم خلف، طه عبد حسين، أكرم رزاق، علي عبيس عبد، عماد ياسين بطي، غالب عباس موسى، غانم عريبي جاسم، فراس نوري عبد الله، فرقد حسن، كاظم حمد فرحان، كامل زغير سلطان، كريم محمد ، مالح مهدي جبار، محمد کاظم عرب، محمود أحمد مراد، نعیم صدام منشد، هونر جوهر محمد، يحيى زغير محسن.وفي إطار التنظيم القانوني، أكدت لجنة الانتخابات التزامها بالشروط والضوابط المعتمدة، مشيرة إلى أن أندية (الميناء، ، ، القاسم)، بالإضافة إلى نادٍ آخر من ، لن تشارك في التصويت نظراً لكون هيئاتها الإدارية مؤقتة وليست منتخبة، مما يعني عدم استيفائها شرط التمثيل القانوني للمشاركة في الجمعية العمومية.تكتسب هذه الانتخابات أهمية استثنائية نظراً للتوقيت الحساس، إذ يترقب الشارع الرياضي العراقي هوية الشخصيات التي ستتولى المسؤولية، ومدى قدرتها على بناء خطة إعداد تليق بالمشاركة العراقية في المونديال، وتطوير البنية التحتية والواقع الكروي في البلاد.وتسود أجواء من الترقب في الأوساط الرياضية حول ملامح المرحلة المقبلة، وسط آمال بتجاوز التحديات السابقة وتكريس حالة الاستقرار الإداري التي من شأنها تعزيز الإنجازات الأخيرة التي حققتها الكرة العراقية على المستوى القاري والعالمي.