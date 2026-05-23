صراع ريال مدريد وبرشلونة على صفقة جديدة بتدخل مورينيو

وتأتي هذه الخطوة مدفوعة بإعجاب كبير من قِبل المدرب القادم للميرينغي، ، بقدرات صخرة دفاع إنتر ، في وقت يبدو فيه اهتمام برشلونة باللاعب قد بدأ في التراجع.ووفقاً للتقرير الذي نقله موقع "كالتشيو ميركاتو"، فإن إدارة إنتر ميلان حددت مبلغاً لا يقل عن 70 مليون يورو للتخلي عن باستوني؛ وهو رقم يبدو في متناول خزينة ، التي تستعد لعملية "غربلة" دفاعية شاملة هذا الصيف.ويواجه الفريق الملكي تحدي تعويض رحيل 3 ركائز أساسية بصفة مجانية، وهم: ، ، وأنطونيو روديغر.ويمثل استقدام قلب دفاع يتمتع بالخبرة والكفاءة الدولية أولوية قصوى لمورينيو في مشروعه لإعادة بناء الفريق، حيث يرى في باستوني القطعة المثالية لترميم الخطوط الخلفية للفريق الملكي بَدءاً من الموسم المقبل.بينما كان برشلونة يغرد وحيداً في صدارة المهتمين بضم باستوني، خاصة مع ترحيب اللاعب بخوض التجربة في " " وتداول أنباء عن اتفاق على الشروط الشخصية، اتخذت الأمور منحى مفاجئاً.