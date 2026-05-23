منتظر الماجد قد يلتحق بالمنتخب العراقي.. ماذا حدث؟

تلقت جماهير خبراً ساراً يتعلق بموقف محترف هاماربي ، بعدما كشف رئيس عن تطورات جديدة تتعلق بوجهة نظر مدرب غراهام أرنولد، بشأن وضع المنتخب العراقي قبل المشاركة في 2026.





وذكرت winwin نقلا عن مصادر خاصة، " ، وبعد الغضب الجماهيري والدعم الكبير الذي أظهرته الجماهير الرياضية، قرر عبر رئيسه فتح ملف اللاعب مع مدرب العراق غراهام أرنولد، من أجل إعادة النظر في موضوع استبعاده من القائمة الأولية لمعسكر في إسبانيا".



إصابة تفتح الباب أمام منتظر الماجد

وأضافت ذات المصادر: "غراهام أرنولد وعد درجال بإعادة النظر في وضع اللاعب، وبالتالي سيقوم بتقييم الأمر بشكل عام، وسينتظر انتهاء التزامات منتظر الماجد مع هاماربي في ، حيث سيخوض اللاعب مباراتين في البطولة، على أمل أن يلتحق لاحقاً ببعثة المنتخب العراقي في مدينة جيرونا ".



وأكملت: "الأمر الذي عزز حظوظ الماجد في الالتحاق ببعثة المنتخب العراقي، هو تعرض لاعب كرار نبيل لوعكة صحية مفاجئة، جعلت منه عاجزًا عن السفر مع إلى مدينة جيرونا الإسبانية، إذ يعاني اللاعب من التهاب في القولون، وبالتالي لن ينضم إلى صفوف المنتخب، حال لم يتحصل على الضوء الطبي الأخضر لذلك". وشهد حالة من الغضب والاستياء، بسبب عدم استدعاء اللاعب (22) عامًا، إذ ترى الجماهير أنه يستحق التواجد بقوة في قائمة المستدعاة لخوض منافسات ، لا سيما أنه يقدم مستويات مميزة مع فريقه هاماربي في ، وبات أحد أبرز لاعبي المسابقة بفضل أرقامه الفردية الرائعة.

وتابعت: "من المتوقع أن يحل منتظر الماجد عوضًا عن كرار نبيل، حال لم يتمكن الأخير من الالتحاق ببعثة المنتخب العراقي، وحتى إن تم ذلك، فإن أرنولد ربما سيزيد عدد القائمة إلى 35 لاعباً، وسيمنح الماجد فرصة ذهبية لإثبات قدراته ومهاراته في المعسكر التدريبي الذي يتضمن مباراتين وديتين، قبل السفر إلى ".



وكان منتظر الماجد قد كتب رسالة شكر وجّه فيها امتنانه إلى الجماهير العراقية، التي وقفت معه بقوة خلال الفترة الحالية، مؤكداً أنه يتمنى الحصول على لتمثيل العراق وجعل الجماهير فخورة به على حد تعبيره، معتبراً ذلك جزءاً من الدين الذي يرغب في رده لكل من سانده في المرحلة الصعبة الماضية.