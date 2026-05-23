بإشراف "فيفا" والآسيوي.. انطلاق انتخابات الاتحاد العراقي لكرة القدم

رياضة

2026-05-23 | 07:19
بإشراف &quot;فيفا&quot; والآسيوي.. انطلاق انتخابات الاتحاد العراقي لكرة القدم
424 شوهد

السومرية نيوز – رياضة

انطلقت في العاصمة بغداد، اليوم السبت، أعمال المؤتمر الانتخابي للاتحاد العراقي لكرة القدم، لاختيار مكتب تنفيذي جديد يقود الكرة العراقية في المرحلة المقبلة. وتجري العملية الانتخابية تحت إشراف مباشر من وفدي الاتحادين الدولي (فيفا) والآسيوي لكرة القدم، لضمان سيرها وفق النظم الأساسية واللوائح المعتمدة.

وتشهد الانتخابات تنافساً محتدماً على المناصب الرئيسية، حيث يتسابق المرشحون لنيل ثقة الجمعية العمومية. ويبرز على رأس قائمة المتنافسين على منصب الرئيس:
عدنان درجال (الرئيس الحالي).
يونس محمود (أسطورة الكرة العراقية).
إياد بنيان (الرئيس السابق للهيئة التطبيعية).

كما يتنافس مرشحون متعددون على منصبي النائب الأول والثاني، بالإضافة إلى قائمة طويلة من المرشحين لعضوية المكتب التنفيذي، وسط أجواء من الترقب الرياضي لما ستسفر عنه النتائج.

وأكدت اللجنة المشرفة على الانتخابات التزامها بالمعايير القانونية، حيث تم استبعاد خمسة أندية من حق التصويت (الميناء، الموصل، النجف، القاسم، ونادٍ آخر من الدوري الممتاز) نظراً لعدم استيفاء هيئاتها الإدارية لشروط الانتخاب، لكونها مؤقتة وليست منتخبة.

تكتسب هذه الانتخابات أهمية بالغة كونها تأتي في توقيت مفصلي تسبق مشاركة المنتخب الوطني العراقي في نهائيات كأس العالم 2026، مما يضع الهيئة الإدارية الجديدة أمام تحديات جسيمة لإعداد المنتخب وتطوير منظومة الكرة العراقية بما يتناسب مع حجم الحدث العالمي.
