انطلاق عملية الاقتراع لاختيار المكتب التنفيذي لاتحاد الكرة العراقي

بدأت، صباح اليوم السبت، عملية الاقتراع في انتخابات لاختيار مكتب تنفيذي جديد يقود الكرة العراقية للدورة المقبلة، وذلك بحضور كامل أعضاء الجمعية العمومية البالغ عددهم 61 عضواً.

تجري العملية الانتخابية وسط أجواء من الترقب، حيث يتوافد أعضاء الجمعية العمومية للإدلاء بأصواتهم لاختيار رئيس الاتحاد، ونائبيه، وأعضاء ، وسط حضور ومراقبة من وفدي الاتحادين الدولي (فيفا) والآسيوي لضمان نزاهة وشفافية الاقتراع.

وأكدت اللجنة المشرفة على انتخابات ، أن الفوز بمنصب رئيس الاتحاد يتطلب حصول المرشح على نسبة النصف زائد واحد من أصوات المشاركة في عملية الاقتراع.





هذا وتعد هذه الانتخابات محطة مفصلية في مسار الكرة العراقية، حيث تتطلع الجماهير إلى قيادة جديدة قادرة على ترجمة الإنجازات الأخيرة إلى استقرار إداري وفني مستدام يعزز من مكانة على الخارطة الدولية.