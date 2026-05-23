برونو فرنانديز أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي

اختير لاعب وسط أفضل لاعب في ‌الدوري ‌الإنجليزي الممتاز لهذا ‌الموسم، السبت، من جانب رابطة الدوري.





وعادل ‌فرنانديز ⁠الرقم القياسي في تاريخ الدوري ⁠بتقديم ‌20 تمريرة حاسمة ⁠في موسم واحد، ⁠كما سجل 8 أهداف.



وساعد ‌فرنانديز على ضمان تحقيق المركز الثالث والتأهل إلى دوري أبطال ‌أوروبا الموسم المقبل.