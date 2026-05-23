رسمياً.. يونس محمود رئيساً للاتحاد العراقي لكرة القدم - عاجل

وجاء فوز "السفاح" بعد حصوله على العدد المطلوب من أصوات أعضاء الجمعية العمومية البالغ عددهم 61 عضواً، في عملية انتخابية شهدت حضوراً ومراقبة دقيقة من قبل وفدي الاتحادين الدولي (فيفا) والآسيوي لكرة القدم.وأظهرت نتائج عملية الفرز العلني للأصوات، التي شارك فيها أعضاء الجمعية العمومية، حصول على 38 صوتاً، مقابل 21 صوتاً لمنافسه ، من أصل 59 صوتاً شاركت في الاقتراع.وبهذا الفوز، يتولى محمود قيادة دفة الكرة العراقية في مرحلة تعد من الأهم في تاريخها، لا سيما مع التحضيرات الجارية لمشاركة " " في نهائيات 2026.وعلى الرغم من حسم منصب الرئاسة، إلا أن عملية الاقتراع والفرز لا تزال جارية في القاعة لاختيار بقية أعضاء ، بما في ذلك منصبي النائب الأول والثاني وعضوية الاتحاد، حيث تتواصل المنافسة بين المرشحين لنيل ثقة .