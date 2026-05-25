حقيقة إصابة ميسي قبل كأس العالم 2026 ؟

وصنع هدفين في فوز مثير 6-4 لإنتر على في فجر الإثنين.لكن البرغوث أثار رعب عشاقه ومحبيه في شتى أنحاء العالم بشكل عام، وجماهير بشكل خاص، عندما خرج مصاباً بعد مرور 73 دقيقة ليحل محله مواطنه ماتيو سيلفيتي.وكانت تلك المواجهة هي الأخيرة لفريق قبل أن يحزم البرغوث حقائبه لينضم إلى معسكر الأرجنتين التحضيري لكأس العالم 2026.وراوغ بحلول الدقيقة 68 أحد لاعبي يونيون قبل أن يحاول التمرير لإيان فراي الذي كان متسللاً، وبعدها بقي 5 دقائق بدأ يلعب ببطء قبل أن يرفع سرواله طالبا الاستبدال، لكنه لم يعرج.ومن جانبه، نفى الأرجنتيني غيلرمو هويس لإنتر ميامي وجود إصابة كبيرة لميسي، معللا المسألة بالإجهاد، لكنها باتت أول مرة هذا الموسم لا يستكمل فيها البرغوث مواجهة مع ميامي.علماً بأن الأرجنتين ستفتتح مواجهاتها في ضد الجزائر بالمجموعة العاشرة يوم 17 يونيو/ حزيران المقبل.وقبل ذلك، سيلتقي رفاق ليونيل ميسي مع هندوراس وآيسلندا ودياً يومي 6 و9 يونيو في آخر بروفات حامل اللقب للحدث العالمي.