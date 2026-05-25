حقيقة إصابة ميسي قبل كأس العالم 2026 ؟

وصنع ليونيل ميسي
هدفين في فوز مثير 6-4 لإنتر ميامي
على فيلادلفيا يونيون
في الدوري الأمريكي
فجر الإثنين.
لكن البرغوث أثار رعب عشاقه ومحبيه في شتى أنحاء العالم بشكل عام، وجماهير الأرجنتين
بشكل خاص، عندما خرج مصاباً بعد مرور 73 دقيقة ليحل محله مواطنه ماتيو سيلفيتي.
وكانت تلك المواجهة هي الأخيرة لفريق إنتر ميامي
قبل أن يحزم البرغوث حقائبه لينضم إلى معسكر الأرجنتين التحضيري لكأس العالم 2026.
وراوغ ليونيل ميسي
بحلول الدقيقة 68 أحد لاعبي يونيون قبل أن يحاول التمرير لإيان فراي الذي كان متسللاً، وبعدها بقي 5 دقائق بدأ يلعب ببطء قبل أن يرفع سرواله طالبا الاستبدال، لكنه لم يعرج.
ومن جانبه، نفى الأرجنتيني غيلرمو هويس المدير الفني
لإنتر ميامي وجود إصابة كبيرة لميسي، معللا المسألة بالإجهاد، لكنها باتت أول مرة هذا الموسم لا يستكمل فيها البرغوث مواجهة مع ميامي.
علماً بأن الأرجنتين ستفتتح مواجهاتها في كأس العالم
ضد الجزائر بالمجموعة العاشرة يوم 17 يونيو/ حزيران المقبل.
وقبل ذلك، سيلتقي رفاق ليونيل ميسي مع هندوراس وآيسلندا ودياً يومي 6 و9 يونيو في آخر بروفات حامل اللقب للحدث العالمي.