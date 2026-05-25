روسيا تكشف عن "تصاعد" الهجمات على محطة زابوروجيا
علم العراق يتصدر قميص الأسطورة ليونيل ميسي.. ما القصة؟

كأس العالم 2026

2026-05-25 | 04:59
علم العراق يتصدر قميص الأسطورة ليونيل ميسي.. ما القصة؟
7,030 شوهد

السومرية نيوز – رياضة

في مشهد يعكس الحضور العراقي القوي في المحفل العالمي، تداول عشاق كرة القدم صوراً للنجم الأرجنتيني الأسطوري ليونيل ميسي وهو يرتدي قميصاً خاصاً تم تصميمه احتفاءً بمشاركة المنتخبات في نهائيات كأس العالم 2026، حيث برز علم العراق بوضوح في صدارة القميص بين أعلام دول العالم المشاركة في البطولة.

يأتي ظهور العلم العراقي على قميص "الأفضل في العالم" ليتوج فرحة الجماهير العراقية بمشاركة منتخب "أسود الرافدين" في نهائيات كأس العالم 2026، وهي المشاركة التي أعادت العراق إلى واجهة كرة القدم العالمية بعد غياب طويل استمر لـ 40 عاماً.

ويعتبر المتابعون أن وجود العلم العراقي على هذا القميص التذكاري الذي يرتديه ميسي، ليس مجرد تفصيل دعائي، بل هو تجسيد للمكانة التي بات يحتلها العراق كأحد المنتخبات المنافسة بين كبار العالم في هذه النسخة الاستثنائية من المونديال التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

والتقطت هذه الصور للأسطورة ميسي قبيل خوضه آخر مواجهة له مع فريقه إنتر ميامي أمام فيلادلفيا يونيون ضمن الدوري الأمريكي (MLS). وقد حرص ميسي على ارتداء هذا القميص كرسالة ترحيب عالمية بالمنتخبات المشاركة في العرس الكروي الكبير، حيث يتأهب "البرغوث" لقيادة منتخب التانغو في هذه النسخة التي تشهد طموحات كبيرة للمنتخب العراقي ضمن المجموعة التاسعة إلى جانب فرنسا والسنغال والنرويج.

وأثارت صور ميسي بقميص "أعلام المونديال" تفاعلاً كبيراً على منصات التواصل الاجتماعي في العراق؛ حيث عبر المشجعون عن فخرهم برؤية العلم العراقي يتوسط قميص أسطورة كرة القدم، معتبرين أن هذه اللقطة ستبقى خالدة في ذاكرة الجماهير كدليل على عودة "أسود الرافدين" إلى التواجد في قلب الحدث الرياضي الأكبر على كوكب الأرض.
