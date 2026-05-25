علم العراق يتصدر قميص الأسطورة ليونيل ميسي.. ما القصة؟

يأتي ظهور العلم العراقي على قميص "الأفضل في العالم" ليتوج فرحة الجماهير العراقية بمشاركة منتخب " " في نهائيات 2026، وهي المشاركة التي أعادت إلى واجهة كرة القدم العالمية بعد غياب طويل استمر لـ 40 عاماً.ويعتبر المتابعون أن وجود العلم العراقي على هذا التذكاري الذي يرتديه ميسي، ليس مجرد تفصيل دعائي، بل هو تجسيد للمكانة التي بات يحتلها العراق كأحد المنتخبات المنافسة بين كبار العالم في هذه النسخة الاستثنائية من المونديال التي تستضيفها وكندا والمكسيك.والتقطت هذه الصور للأسطورة ميسي قبيل خوضه آخر مواجهة له مع فريقه أمام ضمن (MLS). وقد حرص ميسي على ارتداء هذا القميص كرسالة ترحيب عالمية بالمنتخبات المشاركة في العرس الكروي الكبير، حيث يتأهب "البرغوث" لقيادة منتخب في هذه النسخة التي تشهد طموحات كبيرة للمنتخب العراقي ضمن المجموعة التاسعة إلى جانب والسنغال والنرويج.وأثارت صور ميسي بقميص "أعلام المونديال" تفاعلاً كبيراً على منصات التواصل الاجتماعي في العراق؛ حيث عبر المشجعون عن فخرهم برؤية العلم العراقي يتوسط قميص أسطورة كرة القدم، معتبرين أن هذه اللقطة ستبقى خالدة في ذاكرة الجماهير كدليل على عودة "أسود " إلى التواجد في قلب الحدث الرياضي الأكبر على كوكب الأرض.