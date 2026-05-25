التحاق المحترفين وغياب كرار نبيل.. كواليس معسكر المنتخب العراقي قبل ودية أندورا

أجرى المنتخب بقيادة ، غراهام ، وحدة تدريبية مكثفة بمشاركة أغلب القائمة المستدعاة. وابتداءً من اليوم، قرر الجهاز الفني تقسيم التدريبات إلى حصتين يومياً، حيث ستكون الحصة الصباحية "مغلقة" لفرض السرية التكتيكية، بينما خُصصت الحصة المسائية لتكون "مفتوحة" أمام وسائل الإعلام والصحفيين لمتابعة أجواء المعسكر.على صعيد القائمة، شهد المعسكر التحاق المحترفين الثلاثة: ، وكميل سعدي، ويوسف الأمين، فيما يُنتظر وصول اللاعب ، المحترف في نادي الأمريكي، خلال الأيام القليلة المقبلة، وسط استمرار توافد بقية اللاعبين تباعاً لضمان اكتمال الصفوف قبل الاختبار الودي الأول.وفيما يخص الحالة الصحية، ما يزال الموقف الرسمي غامضاً بشأن اللاعب الذي تعرض لوعكة صحية مؤخراً، حيث لم يصدر أي تصريح من الكادرين الإداري أو الفني يحدد إمكانية استمراره في المعسكر أو حاجته للراحة.يركز المنتخب في هذا المعسكر على رفع الجاهزية البدنية والفنية قبل خوض المواجهة الودية المقررة أمام منتخب في التاسع والعشرين من شهر أيار/مايو الجاري، والتي ستقام على أرضية جيرونا، وتعد هذه المباراة محطة أساسية للمدرب أرنولد للوقوف على مستويات اللاعبين وتطبيق الخطط التكتيكية قبل الانطلاق نحو المونديال.