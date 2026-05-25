الانتخابات تؤجل عودة جوزيه مورينيو الى ريال مدريد

وذكرت صحيفة "سبورت" الكتالونية أن دخول المرشح الرئاسة إنريكي ريكيلمي انتخابات رئاسة ضد رئيس النادي منذ عام 2009 قد بعثر خطط إدارة بشأن موعد وصول .وكان يفترض الإعلان عن عودة جوزيه لتدريب ريال (الإثنين)، بحسب ما جاء الأسبوع الماضي في الصحافة ، لكن الأمور اختلفت بعد ترشح ريكلمي وحصوله على موافقة في النادي لمناطحة .وبحسب قناة "إي بي سي" الإسبانية فإن هناك فترة أسبوعين سيحصل عليها ريكلمي وبيريز للقيام بحملات انتخابية وبعدها ستجرى انتخابات رئاسة ريال مدريد.وبالطبع فإنه حال نجح بيريز سيكمل الاتفاق مع جوزيه مورينيو، بينما ستكون هناك خطط أخرى لخصمه حال نجح في حسم صراع الانتخابات وأسقط الرئيس العجوز من منصبه.وبحسب تقارير في الصحافة ، ينوي مينديز وكيل أعمال مورينيو دفع الشرط الجزائي في عقد المدرب مع ، ناديه الحالي، والمقدر بقيمة 3 ملايين يورو والذي يفترض أن يدفعه ريال مدريد.ويأتي ذلك الأمر لأن الشرط الجزائي في عقد مورينيو له مهلة محددة حتى الثلاثاء 26 مايو/ أيار الحالي، يحق لبنفيكا رفض رحيل المدرب، أو طلب مقابل أعلى لأجل الموافقة على الأمر.