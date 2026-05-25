فارسة عراقية تتوج بلقب جولة الهواة في بطولة هذاب الدولية بقطر

وجاء تتويج الفارسة بعد أن جمعت 236 نقطة، لتتصدر بذلك قائمة المشاركين في هذه الجولة، وسط منافسة قوية شهدتها البطولة بمشاركة نخبة من والفارسات.ويعكس هذا الإنجاز التطور الكبير الذي تشهده رياضة الفروسية العراقية، وما تمتلكه من طاقات ومواهب واعدة قادرة على المنافسة وتحقيق النتائج المشرفة في المحافل القارية والدولية.ويعد هذا الإنجاز امتداداً للقفزة النوعية التي تشهدها الفروسية العراقية على المستويين العربي والدولي.وقد جاءت نجاحات الفرسان العراقيين في مختلف البطولات ثمرة للجهود المبذولة في تطوير اللعبة، بدعم مباشر من معالي الدكتور ، من خلال رعاية المواهب وفتح المجال أمامهم للمشاركة في المحافل العالمية.