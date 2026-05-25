للمرة الأولى في التاريخ.. غياب كامل للاعبي ريال مدريد عن قائمة إسبانيا للمونديال

وشهدت القائمة التي اختارها دي لا فوينتي غيابا تاما للاعبي ، للمرة الأولى في التاريخ، في حين ضمت لاعبين من غريمه التقليدي برشلونة وثلاثة لاعبين من ، ومثلهم من أتلتيك بلباو وأرسنال ولاعبا واحدا من سلتا فيغو ومثله من أوساسونا وكريستال بالاس وريال سوسييداد وباير ليفركوزن وتوتنهام وتشيلسي ومانشستر سيتي وباريس .وضمت القائمة التي نشرت اليوم الاثنين على الموقع الرسمي للاتحاد الإسباني لكرة القدم، 26 لاعبا هم:في حراسة المرمى: أوناي سيمون (أتلتيك بيلباو)، ديفيد رايا (أرسنال)، خوان غارسيا (برشلونة).في الدفاع: ماركوس يورينتي (أتلتيكو مدريد)، بيدرو بورو (توتنهام)، إريك غارسيا (برشلونة)، مارك بوبيل (أتلتيكو مدريد)، إيمريك لابورت (أتلتيكو مدريد)، باو كوبارسي (برشلونة)، مارك كوكوريلا (تشيلسي)، أليخاندرو غريمالدو (باير ليفركوزن).في الوسط: رودري هيرنانديز (مانشستر سيتي)، زوبيميندي (أرسنال)، بيدري (برشلونة)، غافي (برشلونة)، داني أولمو (برشلونة)، ميكيل ميرينو (أرسنال)، فابيان رويز (باريس سان جيرمان)، أليكس باينا (أتلتيكو مدريد).في الهجوم: لامين جمال (برشلونة)، نيكو ويليامز (أتلتيك بيلباو)، بورخا إغليسياس (سيلتا فيغو)، فيكتور مونيوز (أوساسونا)، ميكيل أويارزابال (ريال سوسييداد)، فيران توريس (برشلونة)، يريمي بينو (كريستال بالاس).ومن المقرر أن يتجمع المنتخب الإسباني في مدينة لاس روزاس السبت المقبل لبدء استعداداته لخوض منافسات لكرة القدم، التي ستقام خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين.وتخوض إسبانيا أولى مبارياتها الودية في 4 يونيو على ملعب ريازور في لا كورونيا أمام ، قبل أن تسافر إلى بويبلا بالمكسيك لمواجهة بيرو على ملعب كواوتيموك.ويتواجد المنتخب الإسباني في المجموعة الثامنة في مونديال 2026 رفقة منتخبات وأوروغواي وكاب فيردي (الرأس الأخضر).