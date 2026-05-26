العراق في غرينبراير.. "فيفا" يكشف مواقع معسكرات تدريب المنتخبات المشاركة بالمونديال

سيتخذ 39 من أصل 48 منتخبا مشاركا في المونديال الذي ينطلق شهر حزيران/ يونيو المقبل، من مركزا لإقامته وهو عدد قياسي، مقارنة بالمكسيك الذي يستضيف 7 منتخبات ومنتخبين في كندا.وستتخذ كل من وكولومبيا وكوريا الجنوبية والمكسيك وجنوب أفريقيا وتونس والأوروغواي مقرات لها في المكسيك، فيما ستكون كندا وبنما في كندا، بينما تستقر بقية المنتخبات في مواقع داخل الولايات المتحدة.وفيما يلي مختلف مواقع معسكرات المنتخبات الـ48 المشاركة في مونديال 2026:: غرينبراير، فيرجينيا الغربية (مركز غرينبراير للأداء الرياضي)الجزائر: كانساس سيتي (جامعة كانساس)الأرجنتين: كانساس سيتي (مركز تدريب سبورتينغ كانساس سيتي): منطقة خليج سان فرانسيسكو (منشأة أوكلاند روتس/سول)النمسا: غوليتا، كاليفورنيا (جامعة كاليفورنيا في سانتا باربرا)بلجيكا: رينتون، (مركز الأداء لسياتل ساوندرز)البوسنة والهرسك: ساندي، يوتا (ملعب ريال سولت ليك): نيويورك-نيوجيرزي (منشأة تدريب كولومبيا بارك)كندا: فانكوفر (المركز الوطني لتطوير كرة القدم)ساحل العاج: فيلادلفيا (فيلادلفيا يونيون)جمهورية الكونغو الديمقراطية: هيوستن (مركز تدريب هيوستن)كولومبيا: غوادالاخارا، المكسيك (أكاديمية أطلس)الرأس الأخضر: تامبا، فلوريدا (ووترز سبورتسبليكس)كرواتيا: ألكسندريا (مدرسة إبيسكوبال الثانوية)كوراساو: بوكا راتون، فلوريدا (جامعة فلوريدا أتلانتيك)تشيكيا: دالاس (ملعب مانسفيلد متعدد الاستخدامات)الإكوادور: كولومبوس، أوهايو (مركز أداء كولومبوس كرو)مصر: سبوكين، واشنطن (جامعة غونزاغا)إنكلترا: كانساس سيتي (سووب سوكر فيليدج)إسبانيا: تشاتانوغا، تينيسي (مدرسة بايلور)فرنسا: بوسطن (جامعة بنتلي): وينستون-سالم، كارولاينا الشمالية (جامعة ويك فورست)غانا: بوسطن (جامعة براينت)هايتي: نيويورك-نيوجيرزي (جامعة ستوكتون): تيخوانا، المكسيك (مركز شولوإيتسكوينتلي): بورتلاند (جامعة بورتلاند): ناشفيل، تينيسي (منشأة نادي ناشفيل): غوادالاخارا، المكسيك (تشيفاس فيردي فايي): أوستن، تكساس (ملعب أوستن إف سي): نيويورك-نيوجيرزي (مدرسة بينغري)المكسيك: مكسيكو (مركز الأداء العالي)هولندا: كانساس سيتي (مركز تدريب كانساس سيتي)النرويج: غرينزبورو، كارولاينا الشمالية (جامعة كارولاينا الشمالية في غرينزبورو)نيوزيلندا: سان دييغو (جامعة سان دييغو - ملعب توريرو)بنما: نيو تيكومسيث، كندا (موقع تدريب نوتاواساغا)باراغواي: منطقة خليج سان فرانسيسكو (مجمع سبارتان لكرة القدم)البرتغال: بالم بيتش غاردنز (حديقة مقاطعة غاردنز نورث)قطر: سانتا باربرا، كاليفورنيا (كلية ويستمونت): باتشوكا، المكسيك (باتشوكا - جامعة كرة القدم)إسكتلندا: شارلوت، كارولاينا الشمالية (منشأة نادي شارلوت)السنغال: نيويورك-نيوجيرزي (جامعة روتغرز)سويسرا: سان دييغو (أس دي جيه ايه)السويد: دالاس (ملعب إف سي دالاس)تونس: مونتيري، المكسيك (مركز تدريب رايادوس): ميسا، أريزونا (ملاعب أريزونا الرياضية)الأوروغواي: كانكون، المكسيك (مركز تدريب ماياكوبا كانكو)الولايات المتحدة: إرفاين (مجمع غريت بارك الرياضي)أوزبكستان: أتلانتا (مركز تدريب أتلانتا يونايتد)