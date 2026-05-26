صدمة جديدة بشأن إصابة نيمار.. هل يغيب عن المونديال

وكشفت قناة "تي سبورتس" البرازيلية، أن الإصابة التي بدت في البداية مجرد وذمة عضلية بسيطة، قد تكون أخطر مما كان متوقعًا، ما يضع علامات استفهام كبيرة حول مدى جاهزية قائد السيليساو للاستحقاقات المقبلة.ويُنتظر أن يخضع لبروتوكول فحوصات طبية شاملة غدًا الأربعاء داخل مقر ، إلى جانب بقية أعضاء المنتخب، بهدف تحديد الطبيعة الدقيقة للإصابة ووضع البرنامج العلاجي أو التأهيلي المناسب.وتشير المعطيات الأولية إلى احتمالية كبيرة لغياب اللاعب عن المواجهتين الوديتين المقررتين ضمن الإعداد للمونديال: الأولى أمام يوم 31 مايو الجاري على الأسطوري، والثانية في مواجهة يوم 5 يونيو المقبل على الأراضي الأمريكية.ومن المقرر أن يلتحق نيمار بمعسكر "السيليساو" في جرانجا كوماري غدًا الأربعاء، حيث ستُجرى له فحوصات إضافية معمّقة لحسم موقفه النهائي من المشاركة في البرنامج التحضيري، في ظل حرص الجهاز الفني على عدم المجازفة بصحة نجمه قبل الموعد العالمي الأهم.وتُمثل هذه الإصابة ضربة موجعة للمنتخب البرازيلي الذي يعوّل بشكل كبير على خبرة ومهارات نيمار في سعيه لإحراز اللقب السادس في تاريخه.