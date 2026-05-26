صدمة جديدة بشأن إصابة نيمار.. هل يغيب عن المونديال

كأس العالم 2026

2026-05-26 | 14:40
صدمة جديدة بشأن إصابة نيمار.. هل يغيب عن المونديال
المصدر:
وكالات
121 شوهد

تُخيّم حالة من الغموض على الوضع الصحي للنجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، في توقيت حرج يسبق انطلاق نهائيات كأس العالم 2026، وسط مخاوف من تفاقم إصابته العضلية في الساق.

وكشفت قناة "تي إن تي سبورتس" البرازيلية، أن الإصابة التي بدت في البداية مجرد وذمة عضلية بسيطة، قد تكون أخطر مما كان متوقعًا، ما يضع علامات استفهام كبيرة حول مدى جاهزية قائد السيليساو للاستحقاقات المقبلة.

ويُنتظر أن يخضع نيمار لبروتوكول فحوصات طبية شاملة غدًا الأربعاء داخل مقر الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، إلى جانب بقية أعضاء المنتخب، بهدف تحديد الطبيعة الدقيقة للإصابة ووضع البرنامج العلاجي أو التأهيلي المناسب.

وتشير المعطيات الأولية إلى احتمالية كبيرة لغياب اللاعب عن المواجهتين الوديتين المقررتين ضمن الإعداد للمونديال: الأولى أمام بنما يوم 31 مايو الجاري على ملعب ماراكانا الأسطوري، والثانية في مواجهة مصر يوم 5 يونيو المقبل على الأراضي الأمريكية.

ومن المقرر أن يلتحق نيمار بمعسكر "السيليساو" في جرانجا كوماري غدًا الأربعاء، حيث ستُجرى له فحوصات إضافية معمّقة لحسم موقفه النهائي من المشاركة في البرنامج التحضيري، في ظل حرص الجهاز الفني على عدم المجازفة بصحة نجمه قبل الموعد العالمي الأهم.

وتُمثل هذه الإصابة ضربة موجعة للمنتخب البرازيلي الذي يعوّل بشكل كبير على خبرة ومهارات نيمار في سعيه لإحراز اللقب السادس في تاريخه.
