قيود أمريكية تخص ملاعب كأس العالم 2026

وستقام البطولة لأول مرة بمشاركة 48 منتخبا وطنيا، وستكون الأولى التي تُقام على أراضي ثلاث دول.

وفي بيان رسمي، أوضحت الوكالة أنها ستفرض "مناطق محظورة على الطائرات بدون " تشمل الملاعب، وفعاليات المشجعين، والمعسكرات الأساسية والتدريبية للفرق المشاركة.وهدفت من خلال هذه الإجراءات إلى ضمان أمن وسلامة الأجواء خلال الحدث الرياضي الأضخم في العالم، وحذرت الإدارة من أن المخالفين لهذه القيود قد يواجهون عقوبات صارمة، تشمل غرامات مالية تصل إلى 100 ألف دولار، بالإضافة إلى مصادرة الطائرات المسيرة، واحتمال توجيه اتهامات جنائية بحقهم.وتأتي هذه الخطوة في إطار الاستعدادات الأمنية المكثفة التي تقوم بها السلطات الأمريكية لاستضافة المباريات التي تقام على أراضيها، بالتنسيق مع سلطات الطيران في كل من كندا والمكسيك لضمان تغطية أمنية شاملة للمنافسات.