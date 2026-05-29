Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
انفجار ضخم يدمر مجمعا سكنيا في تكساس
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

مفاجآت قائمة الأرجنتين في مونديال 2026

رياضة

2026-05-29 | 01:23
مفاجآت قائمة الأرجنتين في مونديال 2026
203 شوهد

السومرية نيوز – رياضة
أثار إعلان القائمة النهائية لمنتخب الأرجنتين المشاركة في مونديال 2026 موجة واسعة من الجدل بعدما شهدت غياب عدد من الأسماء البارزة التي تألقت خلال الموسم الماضي.

واعتمد المدير الفني ليونيل سكالوني على مزيج من عناصر الخبرة والانسجام التكتيكي، مفضلا الحفاظ على القوام الذي قاد "التانغو" إلى النجاحات الأخيرة، حتى وإن جاء ذلك على حساب استبعاد لاعبين يملكون قيمة فنية كبيرة.
وكان من أبرز الغائبين الظهير المخضرم ماركوس أكونيا لاعب ريفر بليت، إلى جانب مدافع بورنموث ماركوس سينيسي، في قرار أثار تساؤلات عديدة حول اختيارات الخط الخلفي.
وفي خط الوسط، غابت أسماء لافتة مثل إيميليانو بوينديا لاعب أستون فيلا، وماكسيمو بيروني لاعب كومو، إضافة إلى الموهبة الشابة فرانكو ماستانتونو المرتبط بـ ريال مدريد.
أما هجوميا، فقد خلت القائمة من جناح روما ماتياس سولي، وكذلك المهاجم الواعد جيانلوكا بريستياني لاعب بنفيكا، رغم المستويات المميزة التي قدماها مؤخرا.
ورغم هذه الغيابات، تدخل الأرجنتين البطولة بكامل قوتها تقريبا، بقيادة الأسطورة ليونيل ميسي، وبمساندة أسماء بارزة مثل لاوتارو مارتينيز وجوليان ألفاريز وإنزو فيرنانديز.
ويأمل حامل اللقب في مواصلة هيمنته العالمية وتأكيد تفوقه، رغم أن استبعاد هذه الأسماء سيبقى تحت المجهر طوال مشوار المنتخب في المونديال، خاصة إذا واجه الفريق أي تعثر خلال الأدوار الحاسمة.
ويقع رفاق ليونيل ميسي في المجموعة العاشرة ضمن الدور الأول من المونديال، إلى جانب منتخبات الجزائر والأردن والنمسا.
قائمة منتخب الأرجنتين:
حراس المرمى: إيميليانو مارتينيز، خوان موسو، جيرونيمو رولي.
الدفاع: نيكولاس أوتاميندي، نيكولاس تاغليافيكو، غونزالو مونتيال، ليساندرو مارتينيز، ليوناردو باليردي، فاكوندو ميدينا، ناويل مولينا، كريستيان روميرو.
الوسط: فالنتين باركو، لياندرو باريديس، رودريغو دي بول، إنزو فيرنانديز، جيوفاني لو سيلسو، إكسيكيل بالاسيوس، أليكسيس ماك أليستر.
الهجوم: ليونيل ميسي، تياغو ألمادا، جوليان ألفاريز، نيكولاس غونزاليس، نيكو باز، لاوتارو مارتينيز، جوليانو سيميوني.
 
 

Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
حمّل تطبيق السومرية للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق
Messenger
print
Alsumaria Tv
اخترنا لك
قبل أيام من المونديال.. لاعبو إيران بانتظار التأشيرات
05:09 | 2026-05-29
التشكيلة المتوقعة لاسود الرافدين في بداية مشوار المونديال وابرز التطبيقات الناقلة للمباراة
04:39 | 2026-05-29
أسود الرافدين يبدأون اليوم رحلة المونديال بودية أندورا في إسبانيا
04:12 | 2026-05-29
قيود أمريكية تخص ملاعب كأس العالم 2026
16:03 | 2026-05-28
رسمياً.. القوة الجوية يتوج بلقب دوري نجوم العراق
13:07 | 2026-05-28
باريس يتلقى دفعة قوية قبل مواجهة أرسنال السبت المقبل
12:35 | 2026-05-28
نعم
نعم
لا
لا
لا أعتقد
لا أعتقد
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

فيديوهات

انفجار صاروخ نيو جلين على منصة الإطلاق أثناء الاختبارات في فلوريدا
Play
انفجار صاروخ نيو جلين على منصة الإطلاق أثناء الاختبارات في فلوريدا
03:30 | 2026-05-29
إصابة حاج صيني خلال رمي الجمرات: أنا لست شيطانا
Play
إصابة حاج صيني خلال رمي الجمرات: أنا لست شيطانا
02:54 | 2026-05-29
من سوريا.. رصد ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات (فيديو)
Play
من سوريا.. رصد ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات (فيديو)
12:20 | 2026-05-28
في بغداد.. هدم مشروع بنصف مليار دينار
Play
في بغداد.. هدم مشروع بنصف مليار دينار
03:24 | 2026-05-28
الدفاع المدني ينقذ 11 شخصاً علقوا داخل لعبة “ستار فلاير” في بغداد
Play
الدفاع المدني ينقذ 11 شخصاً علقوا داخل لعبة “ستار فلاير” في بغداد
17:15 | 2026-05-27
"بوق الشيطان".. تحذير من خطورة نبتة "الداتورا" ودعوة للتحرك!
Play
"بوق الشيطان".. تحذير من خطورة نبتة "الداتورا" ودعوة للتحرك!
03:45 | 2026-05-27
الكشف عن خرقٍ لتهريب النفط في البصرة يمتدّ لأكثر من 500 متر
Play
الكشف عن خرقٍ لتهريب النفط في البصرة يمتدّ لأكثر من 500 متر
07:08 | 2026-05-26
السرّ الذي لا يُخبركِ عنه أحد.. ماذا يحدث داخل جسدكِ أثناء الصيام؟
Play
السرّ الذي لا يُخبركِ عنه أحد.. ماذا يحدث داخل جسدكِ أثناء الصيام؟
05:00 | 2026-05-26
الأوضاع المعيشية ترخي بثقلها... والركود يضرب أسواق بغداد!
Play
الأوضاع المعيشية ترخي بثقلها... والركود يضرب أسواق بغداد!
04:11 | 2026-05-26
وداعًا للـ Forward المجهول! "واتساب" يختبر ميزة ستكشف هويتك الحقيقية للجميع
Play
وداعًا للـ Forward المجهول! "واتساب" يختبر ميزة ستكشف هويتك الحقيقية للجميع
02:58 | 2026-05-26
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.