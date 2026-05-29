رئيس ريال مدريد يفجر مفاجأة

رياضة

2026-05-29 | 07:12
رئيس ريال مدريد يفجر مفاجأة
739 شوهد

السومرية نيوز – رياضة
أثار رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز، حالة من الجدل بشأن مستقبل القيادة الفنية للفريق، بعدما تحدث للمرة الأولى عن ملف التعاقد مع البرتغالي جوزيه مورينيو لخلافة ألفارو أربيلوا.

ورغم التقارير التي أكدت اقتراب مورينيو من العودة إلى سانتياغو برنابيو، كشف بيريز في تصريحات تلفزيونية أنه لم يتحدث بعد مع المدرب البرتغالي، مشيرا إلى أن هناك أكثر من اسم مطروح لتولي المهمة.
وقال رئيس ريال مدريد: "مورينيو مدرب رائع، لكنني لم أتحدث معه حتى الآن"، في تلميح واضح إلى أن ملف المدرب الجديد لم يحسم بصورة نهائية.
وفي الوقت نفسه، أكدت تقارير إسبانية أن الاتفاق بين ريال مدريد وبنفيكا بات شبه مكتمل، بعد تسوية الخلافات المتعلقة بالتعويض المالي الخاص برحيل مورينيو، بفضل تدخل وكيل الأعمال خورخي مينديز.
وبحسب التقارير، فإن الإعلان الرسمي عن الصفقة يبقى مرتبطا بنتائج انتخابات رئاسة ريال مدريد المقررة في السابع من يونيو، حيث ينتظر بيريز حسم الولاية الجديدة قبل الكشف عن المدرب المقبل.
كما تحدث بيريز عن مستقبل نجوم الفريق، مؤكدا أن استمرار فينيسيوس جونيور سيكون أمرا مهما بالنسبة للنادي، إلى جانب كيليان مبابي وجود بيلينغهام، معتبرا أن هؤلاء اللاعبين يمثلون مستقبل ريال مدريد في السنوات القادمة.
وأوضح رئيس النادي الملكي أن نجاح هؤلاء النجوم مرتبط بوجود مدرب قوي قادر على استخراج أفضل ما لديهم، قائلا: "إذا حصل هؤلاء اللاعبون على مدرب جيد، فسيعيشون مرحلة عظيمة جدا في ريال مدريد".
وفي سياق آخر، واصل بيريز هجومه على منافسه الانتخابي إنريكي ريكيلمي، متهما بعض الأطراف بمحاولة زعزعة استقرار النادي خلال الفترة الأخيرة.
كما دافع عن رجل الأعمال المغربي أنس لغراري، موضحا أن دوره داخل المشروع الإداري والتقني للنادي يقتصر على الجانب التكنولوجي، نافيا ما يتردد بشأن طموحه لتولي رئاسة ريال مدريد مستقبلا.
واختتم بيريز حديثه بالكشف عن مشروع "سانتياغو برنابيو اللانهائي"، الذي يجري تطويره بالتعاون مع شركة آبل، بهدف تقديم تجربة افتراضية متطورة تسمح للجماهير بمتابعة أجواء الملعب من أي مكان في العالم.
