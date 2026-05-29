رئيس ريال مدريد يفجر مفاجأة

ورغم التقارير التي أكدت اقتراب من العودة إلى سانتياغو برنابيو، كشف في تصريحات تلفزيونية أنه لم يتحدث بعد مع المدرب ، مشيرا إلى أن هناك أكثر من اسم مطروح لتولي المهمة.وقال رئيس : "مورينيو مدرب رائع، لكنني لم أتحدث معه حتى الآن"، في تلميح واضح إلى أن ملف المدرب الجديد لم يحسم بصورة نهائية.وفي الوقت نفسه، أكدت تقارير إسبانية أن الاتفاق بين ريال وبنفيكا بات شبه مكتمل، بعد تسوية الخلافات المتعلقة بالتعويض المالي الخاص برحيل مورينيو، بفضل تدخل وكيل الأعمال .وبحسب التقارير، فإن الإعلان الرسمي عن الصفقة يبقى مرتبطا بنتائج انتخابات رئاسة ريال مدريد المقررة في السابع من يونيو، حيث ينتظر بيريز حسم الولاية الجديدة قبل الكشف عن المدرب المقبل.كما تحدث بيريز عن مستقبل نجوم الفريق، مؤكدا أن استمرار سيكون أمرا مهما بالنسبة للنادي، إلى جانب وجود بيلينغهام، معتبرا أن هؤلاء اللاعبين يمثلون مستقبل ريال مدريد في السنوات القادمة.وأوضح رئيس أن نجاح هؤلاء النجوم مرتبط بوجود مدرب قوي قادر على استخراج أفضل ما لديهم، قائلا: "إذا حصل هؤلاء اللاعبون على مدرب جيد، فسيعيشون مرحلة عظيمة جدا في ريال مدريد".وفي سياق آخر، واصل بيريز هجومه على منافسه الانتخابي إنريكي ريكيلمي، متهما بعض الأطراف بمحاولة زعزعة استقرار النادي خلال الفترة الأخيرة.كما دافع عن رجل الأعمال أنس لغراري، موضحا أن دوره داخل المشروع الإداري والتقني للنادي يقتصر على الجانب التكنولوجي، نافيا ما يتردد بشأن طموحه لتولي رئاسة ريال مدريد مستقبلا.واختتم بيريز حديثه بالكشف عن مشروع "سانتياغو برنابيو اللانهائي"، الذي يجري تطويره بالتعاون مع شركة آبل، بهدف تقديم تجربة افتراضية متطورة تسمح للجماهير بمتابعة أجواء الملعب من أي مكان في العالم.