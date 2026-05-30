نهائي الأبطال في بودابست.. صدام العمالقة بين باريس سان جيرمان وأرسنال

مشوار الفريقين نحو النهائيتوج بلقب الدوري المحلي للموسم الخامس على التوالي، ودخل النهائي بعد مسار صعب في دوري الأبطال، حيث أطاح بفرق عريقة مثل وتشيلسي وبايرن ميونيخ بعد خوضه ملحق ثمن النهائي.وأرسنال حقق لقب الدوري الإنجليزي للمرة الأولى منذ عام 2004، ووصل إلى النهائي بمسيرة منتظمة دون أي خسارة في دوري الأبطال هذا الموسم.مبارزة تكتيكية: إنريكي ضدتعد المباراة مواجهة خاصة بين المدربين الإسبانيين وميكيل أرتيتا، حيث تختلف فلسفتهما الكرويةاعتمد (أرسنال) استراتيجية تركز على "النجاعة عوضاً عن الأداء"، وقد نجحت هذه الرؤية في إنهاء سنوات عجاف للمدفعجية.ولويس إنريكي (باريس سان جيرمان) يعتمد على روح الفريق والضغط التكتيكي، حيث يمتلك فريقاً يوصف بـ "المرعب هجومياً" مع إظهار حنكة دفاعية عالية.طموحات اللقبيدخل اللقاء كمرشح أبرز لرفع الكأس مجدداً، خاصة بعد أدائه القوي في الموسم الماضي، بينما يعيش حالة من الثقة المكتسبة من التتويج بلقب الدوري المحلي. وقد أكد ميكيل أرتيتا قناعته التامة بقدرة فريقه على تحقيق اللقب لأول مرة في تاريخ النادي، مشيراً إلى "الطاقة الإيجابية" التي تسود أروقة النادي.