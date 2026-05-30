مدرب البرتغال: كريستيانو رونالدو قادر على المشاركة في مونديال 2030

وجاءت تصريحات خلال حديثه مع إذاعة " " صباح أمس الجمعة حيث رد على التكهنات التي تشير إلى أن (41 عاما) سيعتزل دوليا بعد مونديال 2026 المرتقب الشهر المقبل في الشمالية.وقال مدرب : "لا ينبغي لأي شخص أن يشكك في قدرة رونالدو على التواجد في مونديال 2030، لقد استحق ذلك عن جدارة".وأضاف: "نتمنى أن نتمكن من نقل نموذج إلى جميع لاعبي كرة القدم الشباب في البرتغال لأنه قدوة لهم".وواصل مدرب منتخب البرتغال: "لقد توصلنا نحن الطاقم الفني للمنتخب لاستنتاج أن رونالدو لا يلعب للفوز بلقب جماعي أو فردي محدد كريستيانو لا يعترف بما حققه، بل بشغفه الكبير مهما حقق من انتصارات فإنه في اليوم التالي يستمد نفس الشغف للتطور".وأكمل: "لقد عملت مع العديد من اللاعبين الذين فازوا بدوري الأبطال أو وفي اليوم التالي فقدوا حماسهم ما نراه مع رونالدو هو مثال على عقلية مختلفة".واختتم: "أعتقد أن وجود هذا الهدف هو ما يضمن الاستمرارية بالطبع هناك جانب وراثي والجهد الذي يبذله فهو يستخدم كل ما يفيد جسده وعقليته".وينتظر رونالدو إلى جانب غريمه التقليدي إنجازا تاريخيا الشهر المقبل في مونديال 2026 كأول لاعبين يشاركان في 6 نسخ مختلفة من ، علماً بأن النجم ينفرد حاليا بكونه اللاعب الوحيد في التاريخ الذي سجل في 5 نسخ متتالية من المونديال وكان آخرها شباك غانا في نسخة قطر 2022.