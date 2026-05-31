مصير 33 لاعباً على المحك.. أرنولد يعلن اليوم تشكيلة العراق المونديالية

وحسب قوانين (فيفا)، يمكن استبدال أي لاعب في القائمة النهائية في حال إصابته بلاعب آخر من اللائحة الأولية، على أن يتم ذلك قبل 24 ساعة كحدٍّ أقصى من موعد المباراة الأولى للمنتخب، باستثناء حارس المرمى الذي يتيح القانون استبداله بسبب الإصابة في أي وقت خلال البطولة.أجواء إيجابيةوعاود تحضيراته، أمس السبت، بخوض حصة تدريبية صباحية مغلقة بتواجد جميع اللاعبين، بعد أن دشَّن المنتخب مبارياته الودية بالفوز على اندورا بهدف دون رد سجله المهاجم ، وشهدت التدريبات أجواء من الإيجابية والانضباط، حيث ركز الملاك التدريبي بقيادة غراهام أرنولد، على النواحي الفنية والتكتيكية، إلى جانب تمارين بدنية خاصة لرفع معدل جاهزية اللاعبين.وتأتي هذه الحصة التدريبية ضمن البرنامج الإعدادي تأهباً للمونديال، إذ يتضمن أيضاً إسبانيا ودياً في الرابع من حزيران المقبل، قبل أن يختتم المنهاج التحضيري في مدينة شيكاغو بمواجهة فنزويلا في التاسع من الشهر ذاته.وتضم قائمة منتخبنا حالياً 33 لاعباً هم وأحمد باسل وفهد طالب وكميل سعدي لحراسة المرمى، فضلاً عن فرانس بطرس وميثم جبار وزيد تحسين وآكام هاشم ومناف يونس وريبين سولاقا ومصطفى وأحمد يحيى وحسين علي وأحمد مكنزي وميرخاس دوسكي وداريو نعمو، لخط الدفاع، في حين يضم خط الوسط بيتر كوركيس ويوسف الأمين وزيدان إقبال وكيفن يعقوب وأمير العماري وماركو فرج وإبراهيم بايش وحسن وعلي جاسم وزيد وايمار شير ويوسف النصراوي، وفي المقدمة وعلي الحمادي ومهند علي وعلي يوسف وأحمد قاسم.