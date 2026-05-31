ثورة الموسم المقبل.. أبرز الأسماء التي غادرت برشلونة لغاية الآن

رياضة

2026-05-31 | 05:31
ثورة الموسم المقبل.. أبرز الأسماء التي غادرت برشلونة لغاية الآن
1,628 شوهد


السومرية نيوز ـ رياضة

يمر نادي برشلونة بمرحلة تجديد شاملة تحت قيادة المدرب الألماني هانزي فليك الذي يسعى لفرض أسلوبه الصارم وبناء تشكيل قادر على الهيمنة المحلية والأوروبية.



تستهدف هذه الثورة الفنية النزول بمعدل الأعمار والتخلص من الرواتب المرتفعة، بجانب توفير السيولة المالية اللازمة لتمويل الصفقات الجديدة؛ ما جعل الإدارة تفتح باب الرحيل أمام أسماء بارزة لم تكن الجماهير تتوقع خروجها من قلعة "كامب نو" في هذا التوقيت الفارق.

جاءت أولى المفاجآت الكبرى بإنهاء مسيرة المهاجم البولندي المخضرم روبرت ليفاندوفسكي مع الفريق، حيث غادر الهداف المخضرم صفوف "البلوغرانا" بالفعل ليكون الضحية الأولى والنائب الأول عن الحرس القديم الذي يدفع ثمن التغيير.

يرغب فليك في الاعتماد على عناصر هجومية تمتاز بمعدلات ركض أعلى وقدرة أكبر على الضغط العكسي؛ ما جعل خروج ليفاندوفسكي خطوة أساسية لفتح الباب أمام أسماء جديدة لقيادة خط الهجوم الكتالوني في المرحلة المقبلة.

لم تتوقف مقصلة فليك عند خط الهجوم، بل امتدت لتشمل حراسة المرمى بوضع الألماني مارك أندريه تير شتيغن على قائمة الراحلين، حيث ترى الإدارة أن عودته غير ممكنة حتى لمقعد البدلاء.

وفي سياق متصل، لم يشفع التألق المحلي على فترات للاعب الوسط الشاب مارك كاسادو للبقاء، إذ بات ضحية للوفرة العددية في خط الوسط ورغبة النادي في التوقيع مع لاعبين بمواصفات بدنية مختلفة تناسب تكتيك المدرب الألماني.

تشهد الأجنحة الهجومية ثورة حقيقية أطاحت بالدولي الإنجليزي ماركوس راشفورد الذي تراجعت حظوظه في الاستمرار نهائيًا بعد حسم صفقة مواطنه أنتوني غوردون من نيوكاسل يونايتد.

وضمن المذبحة الهجومية ذاتها، خرج الجناح الشاب أنسو فاتي تمامًا من حسابات الإدارة التي تحاول بشتى الطرق إنهاء انتقاله النهائي لموناكو للتخلص من عبء راتبه وإفساح المجال لقيد الصفقات الجديدة.

وينطبق الأمر نفسه على الموهبة السويدية الشابة روني بردغجي الذي لم يجد له مكانًا في خطط المستقبل ليصبح الاسم الخامس الذي يسقط في ميركاتو الثورة الكتالونية.
