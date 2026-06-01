حسابات المربع الذهبي تشعل مواجهات دوري نجوم العراق اليوم

وفشل النوارس في تحقيق الفوز خلال مبارياته الثلاث الأخيرة، بعد تلقيه خسارتين أمام غريمه التقليدي القوة الجوية
والنفط، وتعادله بمواجهة فريق القاسم
، ليتوقف رصيده عند (66 نقطة)، في المرتبة الرابعة.
وتعد مباراة اليوم بمثابة فرصة مناسبة لكتيبة المدرب لؤي صلاح
، من أجل التمسك بالمربع الذهبي وضمان المشاركة في بطولة خارجية، والفوز بمقعد في بطولة كأس
السوبر المقبلة.
وفي المقابل فإن المواجهة تمثل تحصيل حاصل لغزلان البادية، الذي هبط رسمياً إلى الدوري الممتاز
، بعد حلوله في المركز التاسع عشر ما قبل الأخير برصيد (22) نقطة.
وفي لقاء آخر يرنو الأنيق (الخامس 64 نقطة)، لاستعادة نغمة الانتصارات الغائبة عنه منذ خمس جولات متتالية، عندما يستضيف متحديه الكرخ
، الطامح هو الآخر لتعزيز موقعه وغلته من النقاط، بعد الوصول إلى المرتبة السابعة بـ(59) نقطة، في مشاركة تعد الأفضل له بالمواسم الأخيرة.
إلى ذلك يتطلع نوروز
ثامن الترتيب إلى اجتياز حاجز النفط، مرتكزاً على عروضه القوية في الجولات الثلاث الأخيرة، التي نجح فيها بحصد (7) نقاط من فوزين على أربيل
وزاخو وتعادل بمواجهة الموصل
، بينما يحتل النفط المركز الثاني عشر برصيد (45) نقطة.
ويلعب اليوم أيضاً ديالى
مع دهوك
، بالوقت الذي يتنافس فيه الموصل وفريق القاسم.