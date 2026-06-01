الاتحاد العراقي يعلن عن ألوان قمصان "أسود الرافدين" في كأس العالم 2026

يتواجد المنتخب العراقي ضمن المجموعة التاسعة إلى جانب منتخبات وفرنسا والسنغال، وجاء توزيع الألوان كالتالي:سيرتدي المنتخب العراقي الزي الأبيض في اللقاء الذي سيقام يوم الأربعاء 17 حزيران الجاري.سيظهر المنتخب العراقي بالقميص الأبيض أيضاً، في المباراة المقررة يوم الأربعاء 23 حزيران الجاري.سيرتدي المنتخب العراقي الأخضر في المواجهة التي ستجمعه بالسنغال يوم الجمعة 26 حزيران الجاري.