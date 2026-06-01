كميل سعدي باقٍ مع "أسود الرافدين" في المونديال.. ما القصة؟

ويأتي هذا القرار كإجراء احترازي من الجهاز الفني للمنتخب العراقي تحسباً لحدوث أية إصابات قد تطرأ خلال منافسات البطولة.ويجري منتخب خلال الوقت الراهن معسكرًا تدريبيًا في مدينة جيرونا ، انطلق يوم 23 من شهر مايو/ أيار الجاري، استعدادًا لمنافسات 2026، حيث يتضمن المعسكر مباراتين وديتين، الأولى أقيمت أمام وانتهت بفوز العراق 1-0، والثانية أمام إسبانيا ستقام الخميس المقبل.وبعد انتهاء معسكر إسبانيا، سيتوجه المنتخب العراقي إلى مدينة شيكاغو لمواجهة فنزويلا في آخر مبارياته الودية، قبل الدخول في المرحلة النهائية من الاستعدادات للمونديال، حيث ينتظر تحدٍ صعب في المجموعة التاسعة، التي تضم منتخبات والنرويج والسنغال.