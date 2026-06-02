رونالدو يلتحق بمعسكر البرتغال استعدادا للمونديال

ويستعد قائد لأن يصبح أول لاعب كرة قدم في التاريخ يشارك في ست مرات وذلك بعد أن كان حاضرا في 2006 و2010 و2014 و2018 و2022.ونشر حساب منتخب عبر منصة "إكس" صورة لرونالدو بعد دخوله المعسكر اليوم الاثنين معلقا: "مستعد".ويلعب المنتخب في المجموعة الحادية عشرة ببطولة كأس العالم بجانب الديمقراطية وأوزبكستان وكولومبيا.يذكر أن صاحب الـ41 عاما توج بلقب برفقة فريقه النصر بعد غياب منذ موسم 2018-2019.