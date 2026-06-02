معايير فنية أم علاقات شخصية؟ تساؤلات حول قائمة "أسود الرافدين" لمونديال 2026

كأس العالم 2026

2026-06-02 | 06:15
معايير فنية أم علاقات شخصية؟ تساؤلات حول قائمة &quot;أسود الرافدين&quot; لمونديال 2026
419 شوهد

السومرية نيوز – رياضة

لم يكد المدرب "غراهام أرنولد" يعلن عن القائمة النهائية للمنتخب العراقي المشارك في نهائيات كأس العالم 2026، حتى انطلقت موجة عارمة من الانتقادات والشكوك التي طالت المعايير الفنية المتبعة في الاختيار. القائمة التي خلت من أسماء قدمت مواسم استثنائية، وضعت الجهاز الفني تحت مجهر المحاسبة، وسط اتهامات بـ"المزاجية" و"تغليب المصالح" على حساب الكفاءة والموهبة.

بيتر كوركيس: قصة "الظلم الفني" الأبرز
تعتبر حالة اللاعب بيتر كوركيس الصدمة الأكبر للجماهير والمحللين، فاللاعب الذي سجل بمفرده 19 هدفاً خلال الموسم الحالي –وهو رقم يعادل ما سجله رباعي خط الهجوم المستدعى مجتمعاً– وجد نفسه خارج حسابات أرنولد.
قد تكون صورة ‏تحتوي على النص '‏الأهداف في كل البطولات هذا ال وسم <a class='entities-links' href='/entity/1918142982/علي-الحمادي/ar/1?utm_term=PublicFigures-علي-الحمادي&utm_source=Alsumaria-Frontend&utm_campaign=PublicFigures&utm_medium=PublicFigures-علي-الحمادي&id=59694&catid=4&pagetype=PublicFigures'>علي الحمادي</a> حسین ايمن أیمنحسين <a class='entities-links' href='/entity/1367870710/علي-يوسف/ar/1?utm_term=PublicFigures-علي-يوسف&utm_source=Alsumaria-Frontend&utm_campaign=PublicFigures&utm_medium=PublicFigures-علي-يوسف&id=30484&catid=4&pagetype=PublicFigures'>علي يوسف</a> <a class='entities-links' href='/entity/1067248295/مهند-علي/ar/1?utm_term=PublicFigures-مهند-علي&utm_source=Alsumaria-Frontend&utm_campaign=PublicFigures&utm_medium=PublicFigures-مهند-علي&id=4241&catid=4&pagetype=PublicFigures'>مهند علي</a> بيتر كوركيس 19 هدف 19 هدف‏'‏

وبحسب مقربين، فقد غادر كوركيس وفد المنتخب في إسبانيا بحالة نفسية سيئة للغاية، متخذاً خطوة احتجاجية بحذف كل ما يربطه بنادي دهوك والمنتخب العراقي من حساباته الشخصية، في مؤشر على عمق الشعور بالإجحاف.
قد تكون صورة ‏‏‏كرة قدم‏، و‏كرة قدم‏‏ و‏تحتوي على النص '‏‎petergwargis Peter Gwargis 0 posts 138K followers + 428 following ශ petergwargis IRAGI JAKO: JAKO 20 Following Message t2 +8 ☬ ·· No posts yet‎‏'‏‏

"إجحاف" يطال نجوم المستقبل
لم يكن كوركيس الوحيد، إذ شملت قائمة المستبعدين الثمانية (ميثم جبار، داريو نامو، حسن عبد الكريم "قوقية"، يوسف نصراوي، أحمد مكنزي، كرار نبيل، وكميل سعد) أسماء يُنظر إليها كركائز لمستقبل الكرة العراقية. المحللون الرياضيون أشاروا إلى تناقض صارخ: "برامجنا الرياضية تنادي ليل نهار ببناء المستقبل، لكن عندما تُعلن القائمة، نجد أن كل مواهب المستقبل خارج الحسابات، ليحل محلهم لاعبون يتهمهم الجمهور بأنهم تجاوزوا سن العطاء الكروي".

بين "المجاملات" و"الثقة بالمدرب"
في المقابل، يرى مدربون محليون، أن انتقاد القوائم ليس بالأمر الجديد في تاريخ الكرة العراقية، مؤكدين أن بعض اللاعبين الحاليين لا يمرون بأفضل حالاتهم الفنية، ومع ذلك يتلقون دعماً مستمراً من الجهاز الفني. ويضيف عدنان: "البعض يرى أن لاعبين مثل إبراهيم بايش ومصطفى سعدون لا يستحقون التواجد مقارنة بالمستبعدين، ومع ذلك، يبقى الجهاز الفني هو المسؤول الأول عن توظيف عناصره".
قد تكون صورة ‏‏كرة قدم‏ و‏تحتوي على النص '‏SHOT דס/ S FIB بايش وابراهيم كوركيس بيتر ماقدمه بالأرقام أنديتهم مع الموسم هذا 5L + S SFIB FIB မ ADNOC أدنون ና كوركيس بيتر 12 سلرج مجموى 公 SERH SERHGROUP GROUP بايش ابراهيم 29 مباراة 19 22 هدف 4 1 اسيست •‏'‏‏

ويردف عدنان: "رغم تحفظنا، يجب أن نتذكر أن أرنولد مدرب يمتلك خبرة كبيرة في تهيئة اللاعبين ذهنياً، ونحن نأمل أن تثبت مبارياتنا الودية القادمة أمام إسبانيا وفنزويلا أن قراراته كانت مبنية على رؤية تكتيكية بعيدة المدى، لا على اعتبارات شخصية".

أسئلة حائرة: من يحارب الموهبة؟
تتفق الآراء في الشارع الرياضي على أن الاستدعاءات أصبحت خاضعة للمزاجية والعلاقات الشخصية، بعيداً عن لغة الأرقام. يتساءل المتابعون: كيف يُطرد موهبة مثل "منتظر ماجد" بحجة "العقوبة" بدلاً من احتواء طاقته؟ وكيف يتم تجاهل أفضل حارس بالدوري "كميل سعد"؟

هذه التساؤلات تضع المنتخب أمام اختبار حقيقي، فالمشاركة في المونديال ليست مجرد حدث عابر، بل هي واجهة للكرة العراقية. ويخشى الجماهير أن تؤدي هذه الاختيارات إلى "دفع ضريبة" قاسية داخل ملاعب الولايات المتحدة، حيث تتطلب البطولة أعلى درجات الجاهزية والفاعلية التي يفتقدها العديد من الأسماء المتواجدة حالياً في القائمة.

بينما يواصل المنتخب العراقي معسكره التدريبي، حيث يستعد لمواجهة المنتخب الإسباني ودياً في "لا كورونيا" الخميس المقبل، ثم التوجه لشيكاغو لمواجهة فنزويلا، تظل العيون ترقب "بصمة أرنولد". هل سيتمكن المدرب من إثبات أن اختياراته –التي أثارت كل هذا الجدل– كانت هي الطريق نحو نتائج تاريخية، أم ستظل "قائمة المظلومين" شبحاً يطارد الجهاز الفني في حال تعثر "أسود الرافدين" في المهمة المونديالية؟
قوة أمنية تعتقل "ابو جنة" في الموصل
قوة أمنية تعتقل "ابو جنة" في الموصل
ينتظرها العاشقون من طرف واحد.. ميزة جديدة على انستغرام
ينتظرها العاشقون من طرف واحد.. ميزة جديدة على انستغرام
توضيح بشأن قطع خدمة الإنترنت لمدة 90 دقيقة
توضيح بشأن قطع خدمة الإنترنت لمدة 90 دقيقة
الأردن يتلقى خسارة قاسية أمام سويسرا في مباراة ودية استعدادا لكأس العالم
الأردن يتلقى خسارة قاسية أمام سويسرا في مباراة ودية استعدادا لكأس العالم
تحديث جديد في أسعار الدولار بالأسواق العراقية اليوم
تحديث جديد في أسعار الدولار بالأسواق العراقية اليوم
ارتفاع جديد في أسعار الدولار بالأسواق العراقية اليوم
ارتفاع جديد في أسعار الدولار بالأسواق العراقية اليوم
