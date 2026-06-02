مفاوضات أولية.. ناد أوروبي يتحرك لضم ليفاندوفسكي

ووفقا لصحيفة " " فإن تلقى عرضا لعقد بقيمة تقارب 20 مليون يورو سنويا بالإضافة إلى المكافآت.وأفادت أن العرض لم يقدم رسميا من نادي فناربخشة التركي بل من هاكان صافي أحد المرشحين لرئاسة في الانتخابات المقرر إجراؤها يومي 6 و7 يونيو.وأوضحت أن صافي قدم عرضا رسميا لممثلي يوم الاثنين الماضي وذلك في إطار حملته الانتخابية.ويسعى رجل الأعمال التركي إلى هزيمة الرئيس السابق للنادي الذي شغل المنصب لعشرين سنة من عام 1998 إلى 2018.وأكدت " " أن الصفقة لا تزال بعيدة عن الاكتمال إذ لم يصدر أي تصريح رسمي أو موقف نهائي من المهاجم البولندي بخصوص هذا العرض.واختتم ليفاندوفسكي مسيرته كلاعب في بعد أربعة مواسم منذ انضمامه للفريق قادما من الألماني.وكانت آخر مباراة للمهاجم البولندي المخضرم أمام في وبعدها ودع جماهير الفريق الكتالوني وداعا مؤثرا.ونجح صاحب الـ37 عاما في تحقيق لقب الدوري الإسباني 3 مرات مع برشلونة بالإضافة إلى بطولات السوبر الإسباني وكأس ملك إسبانيا.