مفاوضات أولية.. ناد أوروبي يتحرك لضم ليفاندوفسكي

رياضة

2026-06-02 | 10:58
مفاوضات أولية.. ناد أوروبي يتحرك لضم ليفاندوفسكي
64 شوهد

كشفت تقارير صحفية رغبة أحد الأندية الأوروبية في التعاقد مع المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي لاعب برشلونة السابق.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية فإن ليفاندوفسكي تلقى عرضا لعقد بقيمة تقارب 20 مليون يورو سنويا بالإضافة إلى المكافآت.
وأفادت أن العرض لم يقدم رسميا من نادي فناربخشة التركي بل من هاكان صافي أحد المرشحين لرئاسة النادي التركي في الانتخابات المقرر إجراؤها يومي 6 و7 يونيو.
وأوضحت أن صافي قدم عرضا رسميا لممثلي مهاجم نادي برشلونة يوم الاثنين الماضي وذلك في إطار حملته الانتخابية.
ويسعى رجل الأعمال التركي إلى هزيمة عزيز يلدريم الرئيس السابق للنادي الذي شغل المنصب لعشرين سنة من عام 1998 إلى 2018.
وأكدت "موندو" أن الصفقة لا تزال بعيدة عن الاكتمال إذ لم يصدر أي تصريح رسمي أو موقف نهائي من المهاجم البولندي بخصوص هذا العرض.
واختتم ليفاندوفسكي مسيرته كلاعب في نادي برشلونة بعد أربعة مواسم منذ انضمامه للفريق قادما من بايرن ميونخ الألماني.
وكانت آخر مباراة للمهاجم البولندي المخضرم أمام ريال بيتيس في الدوري الإسباني وبعدها ودع جماهير الفريق الكتالوني وداعا مؤثرا.
ونجح صاحب الـ37 عاما في تحقيق لقب الدوري الإسباني 3 مرات مع برشلونة بالإضافة إلى بطولات السوبر الإسباني وكأس ملك إسبانيا.
