المغرب يحقق قفزة تاريخية في تصنيف فيفا

وجاء صعود "أسود الأطلس" قبل أيام قليلة من انطلاق منافسات 2026، مستفيدا من نتائجه الإيجابية في المباريات الودية الأخيرة، إلى جانب تعثر المنتخب الهولندي أمام الجزائر بهدف دون رد في .وحقق المنتخب انتصارات مقنعة خلال فترة الإعداد للمونديال، ما عزز رصيده النقطي وسمح له بمواصلة التقدم في التصنيف العالمي، ليؤكد المكانة التي بات يحتلها منذ الإنجاز التاريخي في مونديال 2022 عندما أصبح أول منتخب إفريقي يبلغ نصف النهائي.في المقابل، تلقى المنتخب الهولندي ضربة غير متوقعة بخسارته الودية أمام الجزائر، في مباراة حسمها أنيس حاج موسى بهدف متأخر منح "محاربي " فوزا تاريخيا وأثر في رصيد "الطواحين" على مستوى .وبذلك أصبح أول منتخب عربي وإفريقي يقتحم المركز السابع عالميا، خلف منتخبات وإسبانيا والأرجنتين وإنجلترا والبرتغال والبرازيل، ليواصل ترسيخ حضوره بين نخبة المنتخبات العالمية قبل انطلاق العرس الكروي الأكبر.ويخوض المنتخب المغربي اختبارا وديا أخيرا أمام قبل بدء في كأس العالم، حيث يطمح فريق المدرب وليد ركراكي إلى تأكيد تطوره العالمي وتحويل نتائجه المميزة في التصنيف إلى إنجاز جديد على أرض الملعب خلال البطولة.