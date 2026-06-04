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المغرب يحقق قفزة تاريخية في تصنيف فيفا

رياضة

2026-06-04 | 04:09
المغرب يحقق قفزة تاريخية في تصنيف فيفا
108 شوهد


السومرية نيوز ـ رياضة

واصل المنتخب المغربي كتابة التاريخ بعدما ارتقى إلى المركز الـ7 عالميا في التصنيف الشهري للمنتخبات محققا أفضل ترتيب في تاريخه وأفضل مركز يصل إليه منتخب عربي أو إفريقي على الإطلاق.



وجاء صعود "أسود الأطلس" قبل أيام قليلة من انطلاق منافسات كأس العالم 2026، مستفيدا من نتائجه الإيجابية في المباريات الودية الأخيرة، إلى جانب تعثر المنتخب الهولندي أمام الجزائر بهدف دون رد في روتردام.

وحقق المنتخب المغربي انتصارات مقنعة خلال فترة الإعداد للمونديال، ما عزز رصيده النقطي وسمح له بمواصلة التقدم في التصنيف العالمي، ليؤكد المكانة التي بات يحتلها منذ الإنجاز التاريخي في مونديال قطر 2022 عندما أصبح أول منتخب إفريقي يبلغ نصف النهائي.

في المقابل، تلقى المنتخب الهولندي ضربة غير متوقعة بخسارته الودية أمام الجزائر، في مباراة حسمها أنيس حاج موسى بهدف متأخر منح "محاربي الصحراء" فوزا تاريخيا وأثر في رصيد "الطواحين" على مستوى التصنيف الدولي.

وبذلك أصبح المغرب أول منتخب عربي وإفريقي يقتحم المركز السابع عالميا، خلف منتخبات فرنسا وإسبانيا والأرجنتين وإنجلترا والبرتغال والبرازيل، ليواصل ترسيخ حضوره بين نخبة المنتخبات العالمية قبل انطلاق العرس الكروي الأكبر.

ويخوض المنتخب المغربي اختبارا وديا أخيرا أمام النرويج قبل بدء مشواره في كأس العالم، حيث يطمح فريق المدرب وليد ركراكي إلى تأكيد تطوره العالمي وتحويل نتائجه المميزة في التصنيف إلى إنجاز جديد على أرض الملعب خلال البطولة.
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