وسط توترات مع الولايات المتحدة.. المنتخب الإيراني يصل المكسيك استعدادا لخوض كأس العالم

وحطت طائرة المنتخب بعد الساعة الخامسة صباحا (12:00 بتوقيت جرينتش) في المدينة المكسيكية الواقعة على ‌الحدود مع سان دييجو، عقب رحلة جوية ليلية قادمة من ، حيث خاض الفريق معسكرا تدريبيا استمر ثلاثة أسابيع.وبحسب الترتيبات الحالية، يُسمح للمنتخب الإيراني بدخول فقط في أيام المباريات، على أن يغادر في اليوم نفسه.