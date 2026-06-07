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وسط توترات مع الولايات المتحدة.. المنتخب الإيراني يصل المكسيك استعدادا لخوض كأس العالم

بالفيديو

2026-06-07 | 11:59 2026-06-07T11:59:25+00:00
161 شوهد

وصل المنتخب الإيراني لكرة القدم إلى مدينة تيخوانا، تمهيدا لخوض ثلاث مباريات في كأس العالم بالولايات المتحدة، في ظل توترات ألقت بظلالها على أكبر حدث رياضي عالمي، وجعلت منه ساحة لمنافسة حامية بين البلدين المتنازعين.

وحطت طائرة المنتخب بعد الساعة الخامسة صباحا (12:00 بتوقيت جرينتش) في المدينة المكسيكية الواقعة على ‌الحدود مع سان دييجو، عقب رحلة جوية ليلية قادمة من تركيا، حيث خاض الفريق معسكرا تدريبيا استمر ثلاثة أسابيع.

وبحسب الترتيبات الحالية، يُسمح للمنتخب الإيراني بدخول الولايات المتحدة فقط في أيام المباريات، على أن يغادر في اليوم نفسه.
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