راشفورد يلمح إلى رحيله عن برشلونة بحذف اسم النادي من حسابه

برشلونة يخشى انضمام خوليان ألفاريز إلى قائمة الصفقات الفاشلة
08:21 | 2026-06-12
"سنشاهد أفشل كأس عالم".. أبو تريكة يشن هجوماً لاذعاً بشأن تنظيم المونديال
07:07 | 2026-06-12
هيبة الرافدين تزلزل "أزتيكا".. دخولية العراق في افتتاح مونديال 2026 تتصدر الترند
04:56 | 2026-06-12
"ماتت كرة القدم".. ما قصة ظهور "لابوبو" في افتتاح كأس العالم؟
04:12 | 2026-06-12
نهاية ماراثون الـ36 ساعة: كيف حسم ريال مدريد تعاقده مع برناردو سيلفا؟
03:27 | 2026-06-12
كوريا الجنوبية تستهل مشوارها المونديالي بفوز مثير على التشيك
01:55 | 2026-06-12