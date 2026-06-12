راشفورد يلمح إلى رحيله عن برشلونة بحذف اسم النادي من حسابه

وكان راشفورد قد انضم إلى برشلونة على سبيل الإعارة من ، حيث سجل 14 هدفاً وقدم 14 تمريرة حاسمة خلال الموسم، إلا أن هذه الأرقام لم تكن كافية لإقناع الإدارة بتفعيل بند الشراء البالغ 30 مليون يورو. كما تراجعت فرص استمراره بعد تعاقد برشلونة مع غوردون.وذكرت تقارير صحفية أن اللاعب بات مقتنعاً بانتهاء رحلته في " "، ومن المنتظر أن يعود إلى عقب بانتظار حسم مستقبله. ورغم رغبة المدرب في الإبقاء عليه، فضّلت بقيادة والمدير الرياضي عدم المضي في الصفقة بشكل دائم.