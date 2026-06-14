توقع غريب لـ "عائلة سيمبسون" يشعل الجدل حول نهائي كأس العالم 2026

وعندما يتعلق الأمر بالتنبؤات التي ارتبطت بأحداث تحققت لاحقًا، كثيرًا ما يُذكر مسلسل "عائلة " باعتباره أحد أكثر الأعمال التي لفتت الانتباه في هذا المجال، إذ تضمن، على مدار سنوات طويلة، مجموعة من التوقعات التي رأى البعض أنها تحققت بالفعل، بدءا من وصول إلى الرئاسة، وصولًا إلى ظهور في عرض مباراة السوبر بول.وبحسب متابعين للمسلسل، فإن العمل الكرتوني الشهير قدّم أيضًا تصورًا محتملًا لبطل بطولة هذا الصيف، وذلك من خلال حلقة عُرضت عام 1997 بعنوان «عائلة الخرطوشة»، حيث ظهر هومر ومارج وهما يحضران مباراة لكرة القدم على ملعب سبرينغفيلد.ويشير المتابعون إلى أن الملعب الذي ظهر في يحمل أوجه شبه مع في إيست روثرفورد بولاية نيوجيرسي الأمريكية، وهو الملعب المقرر أن يستضيف المباراة النهائية لبطولة 2026.وجاءت المباراة في الحلقة تحت عنوان «أي دولة هي الأعظم على وجه الأرض؟»، وشهدت مواجهة بين منتخبي والمكسيك، وهو ما دفع البعض إلى الاعتقاد بأن المسلسل توقع وصول المنتخبين إلى المباراة النهائية، رغم أن هذا السيناريو قد يبدو مفاجئًا للكثيرين.وخلال المباراة الخيالية التي عرضها المسلسل، تمكن المنتخب المكسيكي من تحقيق الفوز بهدف دون رد، ما يعني، بحسب هذا السيناريو، خروج النجم من سباق المنافسة في اللحظات الأخيرة، مقابل احتفال المنتخب المكسيكي باللقب في إحدى الدول المستضيفة للبطولة.