كأس العالم: لماذا تنهار المنتخبات الأفريقية في اللحظات القاتلة؟

Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
بلجيكا تهزم السنغال بريمونتادا وتعبر إلى دور الـ16 من المونديال
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

كأس العالم: لماذا تنهار المنتخبات الأفريقية في اللحظات القاتلة؟

كأس العالم 2026

2026-07-02 | 07:11
كأس العالم: لماذا تنهار المنتخبات الأفريقية في اللحظات القاتلة؟
193 شوهد

السومرية نيوز – رياضة

واصلت لعنة الدقائق الأخيرة هوايتها المفضلة في الإطاحة بالمنتخبات الأفريقية ضمن منافسات كأس العالم 2026، عقب توديع المنتخب السنغالي المنافسات المونديالية إثر خسارة دراماتيكية أمام بلجيكا في دور الـ 32 بنتيجة (2-3).

بدا أن المنتخب السنغالي بقيادة ساديو ماني، في طريقه إلى تجاوز عقبة بلجيكا والتأهل عن جدارة واستحقاق إلى ثمن نهائي كأس العالم 2026، وذلك بعد تقدم "أسود التيرانغا" بهدفين نظيفين أحرزهما حبيب ديارا (24)، وإسماعيلا سار (51)، قبل أن تنجح بلجيكا في تقليص الفارق عن طريق روميلو لوكاكو (86)، وتدرك التعادل القاتل عبر يوري تيليمانس (89)، الذي عاد وسجل هدف الانتصار في الدقيقة (120+5) من ركلة جزاء.

4 دقائق فقط كانت تفصل السنغاليين عن إنهاء المواجهة أمام بلجيكا باحتفالات التأهل، إلا أن كل شيء تبخر في 240 ثانية، الأمر الذي يعيد الجدل من جديد حول أسباب الإنهيار الأفريقي في الدقائق الأخيرة من كأس العالم 2026 بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

البداية في مرحلة المجموعات
بدأت حكاية الدقائق الأخيرة في مرحلة المجموعات، وتحديدًا حينما كانت كوت ديفوار تتقدم أمام ألمانيا ضمن المجموعة الخامسة بهدف نظيف، قبل أن تتلقى هدفين جاء الثاني منها في الدقيقة (90+4) عن طريق دينيز أونداف، وتكرر هذا الأمر مع الكونغو الديمقراطية التي خسرت بهدف في الدقيقة (76) أمام كولومبيا.

وفي مواجهة مصر وإيران الحاسمة، تلقت شباك الفراعنة هدفًا قاتلًا في اللحظات الأخيرة، إلا أن الحظ وقف بجانب رفاق محمد صلاح حينما ألغاه الحكم بداعي وجود تسلل، ليعود ذات المشهد في موقعة الجزائر والنمسا حينما اهتزت شباك الجزائر بهدف التعادل في الدقيقة (90+6) عن طريق ساسا كالادزيتش.
 
منتخبات القارة السمراء تودع في اللحظات الأخيرة
بدأ دور الـ 32 بهزيمة مؤلمة تعرضت لها جنوب أفريقيا أمام كندا بنتيجة (0-1)، أحرزه ستيفن أوستاكيو في الدقيقة (90+2)، ثم تكرر الأمر مع كوت ديفوار التي ودعت المنافسات بالخسارة أمام النرويج (1-2) علمًا أن هدف الانتصار النرويجي جاء في الدقيقة (86) عن طريق إيرلينغ هالاند.

وبينما كانت الكونغو الديمقراطية تتقدم بهدف مبكر في الدقيقة (7) على إنجلترا، انتهى كل شيء بهدفين متأخرين أحرزهما هاري كين في الدقيقتين (75 و86)، ليحين الدور على السنغال التي ودعت بهزيمة دراماتيكية أمام البلجيكيين.

منتخب المغرب يصنع الاستثناء
يمكن النظر إلى المنتخب المغربي بوصفه الحالة المضيئة في المنتخبات الأفريقية حتى الآن، حيث تمكن من تجاوز عقبة هولندا بركلات الترجيح، وتجنب مصير الكونغو وجنوب أفريقيا وكوت ديفوار والسنغال بالخسارة في الأمتار الأخيرة.

تاريخ أفريقي حافل مع الدقائق الأخيرة في كأس العالم
تملك المنتخبات الأفريقية تاريخًا حافلًا مع الخسارة في الدقائق الأخيرة، ففي ربع نهائي كأس العالم 1990، كان المنتخب الكاميروني على موعد مع كتابة التاريخ حينما تقدم بالنتيجة (2-1) أمام إنجلترا حتى الدقائق الأخيرة، بفضل ثنائية إيمانويل كوندي (61) من ركلة جزاء، ويوجين إيكيكي (65)، علمًا أن الأسود الثلاثة سبق لهم افتتاح النتيجة في الدقيقة (21) عن طريق ديفيد بلات.

وبينما كان الجميع يشعر أن الموعد قد حان من أجل إنجاز مثير للكرة الأفريقية، انهار المنتخب الكاميروني بشكل غير مبرر في الدقائق الأخيرة، لتتلقى شباكه هدف التعادل عن طريق غاري لينيكر في الدقيقة (83) من ركلة جزاء، ليعود الأخير ويسجل هدف الانتصار في الدقيقة (105) من ركلة جزاء أخرى.

وفي كأس العالم 1994، عاش المنتخب النيجيري نسخة لا تنسى، حيث أنهى منافسات مرحلة المجموعة بتصدر ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط، ليتفوق بفارق الأهداف على الأرجنتين وبلغاريا، قبل أن يصطدم بالمنتخب الإيطالي في ثمن النهائي.
وبعد التقدم بهدف إيمانويل أمونيكي في الدقيقة (25)، كانت المواجهة تقترب من نهايتها بفوز تاريخي للنيجيريين، إلا أن هذا الحلم تبخر بشكل صادم في الدقائق الأخيرة، حينما تمكنت إيطاليا من تعديل النتيجة عن طريق روبرتو باجيو في الدقيقة (88)، والذي عاد بدوره لتسجيل هدف الانتصار في الدقيقة (102) من ركلة جزاء.

وخلال نسخة 1986 من كأس العالم في المكسيك، تمكن المنتخب المغربي من تزعم مجموعته التي ضمت إنجلترا وبولندا والبرتغال برصيد 4 نقاط، بعد التعادل سلبًا مع بولندا وإنجلترا، قبل الفوز على البرتغال بنتيجة 3-1، علمًا أن الفوز كان يمنح في ذلك الوقت صاحبه نقطتين فقط.

وفي دور الـ 16، فعل المنتخب المغربي كل ما يمكن فعله من أجل تجاوز ألمانيا الغربية وتحقيق مفاجأة ضخمة ستسجل في تاريخ المونديال، إلا أن سقوط الأطلس جاء في الدقائق الأخيرة، وتحديدًا عند الدقيقة (87) من ركلة حرة نفذها بنجاح لوثار ماثيوس.

أسباب الإنهيار الأفريقي
يمكن إرجاع أسباب الانهيار الأفريقي في اللحظات الأخيرة، إلى مجموعة من الجوانب أبرزها الاستنزاف البدني بالنظر إلى اعتماد منتخبات القارة السمراء على الاندفاع الحركي منذ اللحظات الأخيرة، إلى جانب عدم امتلاك لاعبين بدلاء بقدر يماثل ما يتمتع به اللاعبون الأساسيون وهو ما يفسر انهيار السنغال فور مشاركة لامين كامارا أمام البلجيكيين.

وإلى جانب ذلك، تعاني المنتخبات الأفريقية بشكل واضح من سوء التركيز الذهني في الأمتار الأخيرة، الأمر الذي يجعلها تخسر كما يتضح من النتائج السابقة في اللحظات الأخيرة بأهداف عديدة جاءت من ركلات جزاء.


المصدر: wiwnin
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors

رياضة

كأس العالم 2026

كأس العالم

لماذا تنهار المنتخبات الأفريقية في اللحظات القاتلة؟

الولايات المتحدة

السومرية نيوز

جنوب أفريقيا

سومرية نيوز

ساديو ماني

محمد صلاح

نهائي كأس

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
السومرية - أخبار العراق
Messenger
print
Alsumaria Tv
اخترنا لك
مدرب إسبانيا يحسم موقف مشاركة يامال امام النمسا
05:36 | 2026-07-02
تقييم شامل لأداء المنتخب ومستقبل "أرنولد".. ملفات على طاولة اتحاد الكرة اليوم
04:26 | 2026-07-02
بلجيكا تهزم السنغال بريمونتادا وتعبر إلى دور الـ16 من المونديال
18:49 | 2026-07-01
انجلترا تهزم الكونغو وتتأهل لدور الـ16 من كأس العالم
14:00 | 2026-07-01
"فيفا" يحدد أجمل أهداف دور المجموعات
04:24 | 2026-07-01
ساحر غانا يصدم ميسي في كأس العالم 2026
03:24 | 2026-07-01
التربية: إعلان نتائج الصف الثالث المتوسط يوم غد الأربعاء
21.91%
16:47 | 2026-06-30
التربية: إعلان نتائج الصف الثالث المتوسط يوم غد الأربعاء
16:47 | 2026-06-30
صدور حكم على النائبة عالية نصيف.. فيديو
Play
20.05%
15:02 | 2026-06-30
صدور حكم على النائبة عالية نصيف.. فيديو
15:02 | 2026-06-30
تفاصيل جديدة بشان احداث فجر اليوم في بغداد
16.53%
01:51 | 2026-07-01
تفاصيل جديدة بشان احداث فجر اليوم في بغداد
01:51 | 2026-07-01
بعد الارتفاع.. انخفاض أسعار صرف الدولار في العراق اليوم
15.42%
03:41 | 2026-07-01
بعد الارتفاع.. انخفاض أسعار صرف الدولار في العراق اليوم
03:41 | 2026-07-01
شطب اسم زها حديد من الشركة التي أسستها.. قرار اداري أم نكران جميل المعمارية العراقية الاكثر شهرة؟
13.25%
04:24 | 2026-07-01
شطب اسم زها حديد من الشركة التي أسستها.. قرار اداري أم نكران جميل المعمارية العراقية الاكثر شهرة؟
04:24 | 2026-07-01
فواتير الكهرباء على البطاقة في العراق
12.85%
02:56 | 2026-07-02
فواتير الكهرباء على البطاقة في العراق
02:56 | 2026-07-02
المزيد
نعم
نعم
لا
لا
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

فيديوهات

بالفيديو.. مسعفون يستعينون بسيارة مدنية لنقل مريض بدلا من سيارة اسعاف في كركوك
Play
بالفيديو.. مسعفون يستعينون بسيارة مدنية لنقل مريض بدلا من سيارة اسعاف في كركوك
11:57 | 2026-07-01
ترامب يدشن طائرة الرئاسة الجديدة المهداة من قطر
Play
ترامب يدشن طائرة الرئاسة الجديدة المهداة من قطر
11:17 | 2026-07-01
فرق الدفاع المدني تكافح لإخماد حريق اندلع في مطار بغداد الدولي
Play
فرق الدفاع المدني تكافح لإخماد حريق اندلع في مطار بغداد الدولي
06:16 | 2026-07-01
البنزين "المحسن" شحيح في محطات وقود الانبار.. فيديو
Play
البنزين "المحسن" شحيح في محطات وقود الانبار.. فيديو
03:29 | 2026-07-01
استرداد 19 مليار تعود للخطوط الجوية.. فيديو
Play
استرداد 19 مليار تعود للخطوط الجوية.. فيديو
15:23 | 2026-06-30
صدور حكم على النائبة عالية نصيف.. فيديو
Play
صدور حكم على النائبة عالية نصيف.. فيديو
15:02 | 2026-06-30
بالفيديو: لقاء بين فائق زيدان وإبراهيم قالن
Play
بالفيديو: لقاء بين فائق زيدان وإبراهيم قالن
13:17 | 2026-06-30
قوة أمنية تداهم مدنية النرجس السكنية في البصرة للقبض على متهم بالتزوير (فيديو)
Play
قوة أمنية تداهم مدنية النرجس السكنية في البصرة للقبض على متهم بالتزوير (فيديو)
06:50 | 2026-06-30
تفاصيل مراسم تشييع السيد الشهيد علي الخامنئي في العراق (فيديو)
Play
تفاصيل مراسم تشييع السيد الشهيد علي الخامنئي في العراق (فيديو)
05:01 | 2026-06-30
تطورات أمنية في بغداد: انتشار مكثف لجهاز مكافحة الإرهاب في مدينة الصدر (فيديو)
Play
تطورات أمنية في بغداد: انتشار مكثف لجهاز مكافحة الإرهاب في مدينة الصدر (فيديو)
05:00 | 2026-06-28
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.