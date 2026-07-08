ما حقيقة إعادة مباراة مصر والأرجنتين في كأس العالم 2026؟

وانتهت المباراة بفوز المنتخب الأرجنتيني بنتيجة 3-2، غير أن المزاعم بوجود أخطاء تحكيمية أثارت الجدل خلال اللقاء تسببت في ظهور شائعات إعادتها.لكن حتى الآن، لا توجد أي مؤشرات أو قرارات رسمية من (فيفا) بشأن إعادة المباراة، كما لم يصدر أي بيان يؤكد فتح تحقيق قد يقود إلى إعادتها.ووفقا للوائح ، فإن قرارات الحكم المتعلقة بالمباراة تكون نهائية، ولا يتم إعادة المباريات بسبب الأخطاء التحكيمية أو قرارات تقنية الفيديو، إلا في حالات استثنائية للغاية.هذه الحالات تتعلق بوجود خطأ في تطبيق قانون من قوانين اللعبة، وليس مجرد تقدير تحكيمي خاطئ.وخلال السنوات الماضية، رفض " " العديد من المطالبات بإعادة مباريات شهدت تحكيميا، بعدما أكد تمسكه بمبدأ نهائية القرارات التحكيمية داخل الملعب، ما لم يثبت وجود مخالفة صريحة للوائح المنظمة للمباراة.وبناء على ذلك، فإن ما يتم تداوله بشأن إعادة مباراة والأرجنتين لا يستند إلى أي إعلان رسمي من الاتحاد أو لكأس العالم 2026، وتبقى نتيجة المباراة معتمدة كما انتهت على أرض الملعب.ومن ثم، فإن الأنباء المتداولة حول إعادة مواجهة مصر والأرجنتين في 2026 غير صحيحة حتى الآن، ولم يصدر أي قرار رسمي من "فيفا" يدعم تلك المزاعم.