بينها الأرجنتين وإنجلترا.. مواعيد مباريات اليوم في كأس العالم 2026

بعد تأهل كل من إسبانيا وفرنسا إلى نصف النهائي، يبقى المقعدان الآخران محل صراع بين أربعة منتخبات تملك الطموح والإمكانات لمواصلة الحلم.
يفتتح اليوم بلقاء مرتقب يجمع إنجلترا والنرويج على ملعب "هارد روك" في ميامي
، في مباراة تحمل طابعا هجوميا بامتياز.
إنجلترا × النرويج
الأرجنتين
× سويسرا
المواجهة الثانية لا تقل إثارة، إذ يصطدم منتخب الأرجنتين بنظيره السويسري على ملعب "أروهيد" في كانساس سيتي
.
يدخل "التانغو
" المباراة بمعنويات مرتفعة بعد الريمونتادا المثيرة أمام مصر في ثمن النهائي، حين قلب تأخره بهدفين إلى فوز (3-2)، وكان ليونيل ميسي
بطل العودة بهدف وصناعة أخرى.
وعد المباراة الأولى
المباراة: النرويج × إنجلترا
الدور: ربع نهائي كأس العالم
2026
الساعة 00:00 منتصف ليل السبت بتوقيت العاصمة بغداد
الملعب: هارد روك ستاديوم – ميامي
موعد المباراة الثانية
المباراة: الأرجنتين × سويسرا
الدور: ربع نهائي كأس
العالم 2026
الساعة 04:00 فجر يوم الأحد بتوقيت العاصمة بغداد
الملعب: أروهيد ستاديوم – كانساس سيتي