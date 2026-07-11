بينها الأرجنتين وإنجلترا.. مواعيد مباريات اليوم في كأس العالم 2026

بعد تأهل كل من إسبانيا وفرنسا إلى نصف النهائي، يبقى المقعدان الآخران محل صراع بين أربعة منتخبات تملك الطموح والإمكانات لمواصلة الحلم.يفتتح اليوم بلقاء مرتقب يجمع إنجلترا والنرويج على ملعب "هارد روك" في ، في مباراة تحمل طابعا هجوميا بامتياز.إنجلترا ×المواجهة الثانية لا تقل إثارة، إذ يصطدم منتخب الأرجنتين بنظيره السويسري على ملعب "أروهيد" في .يدخل " " المباراة بمعنويات مرتفعة بعد الريمونتادا المثيرة أمام مصر في ثمن النهائي، حين قلب تأخره بهدفين إلى فوز (3-2)، وكان بطل العودة بهدف وصناعة أخرى.وعد المباراة الأولىالمباراة: النرويج × إنجلتراالدور: ربع نهائي 2026الساعة 00:00 منتصف ليل السبت بتوقيت العاصمةالملعب: هارد روك ستاديوم – مياميموعد المباراة الثانيةالمباراة: الأرجنتين × سويسراالدور: ربع العالم 2026الساعة 04:00 فجر يوم الأحد بتوقيت العاصمة بغدادالملعب: أروهيد ستاديوم – كانساس سيتي