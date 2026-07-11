هاكرز مصريين يخترقون موقع الاتحاد الارجنتيني.. "سرقتم الفوز بقرارات فاسدة"

وواجه منتخب نظيره مساء الثلاثاء الماضي في إطار منافسات دور الـ16 من 2026.وشهدت المباراة تحكيميا كبيرا بإلغاء أحد أروع أهداف البطولة لمنتخب مصر مما تسبب في رد فعل غاضب غير مسبوق على الحكم الفرنسي .وأعلن أن أنظمته تعرضت للاختراق من قبل "هاكرز" مصريين أرسلوا رسائل بريد إلكتروني جماعية يقولون بها إن فوز مصر سرق بقرارات تحكيمية فاسدة.كما تلقى بعض المشاهير في وسائل الإعلام الأرجنتينية تهديدات بشن المزيد من الهجمات الإلكترونية إذا لم تتحقق العدالة.ووفقا لصحيفة "ميرور" فإن هناك مجموعة من المخترقين المصريين اخترقوا جزءا من قاعدة بيانات الاتحاد وحصلوا على عناوين البريد الإلكتروني وكلمات المرور وعناوين الإنترنت ومعلومات سرية.وبسبب تلك الواقعة قال الاتحاد الأرجنتيني في بيان له: "أيها الزملاء الأعزاء، نود إبلاغكم بأننا اكتشفنا احتمال إرسال رسائل بريد إلكتروني من أحد حساباتنا المؤسسية لم يتم إنشاؤها أو تفويضها من قبل فريقنا".وأكمل البيان: "نظرا لهذا الوضع وبينما يتم إجراء التحقيقات اللازمة مع قسم تكنولوجيا المعلومات نرغب في إبلاغكم أي رسائل تلقيتموها مؤخرا من حسابنا".وأضاف البيان: "هناك احتمال أن يكون حسابنا قد تعرض للاختراق لذلك نعمل على توضيح ما حدث واتخاذ التدابير الأمنية اللازمة".وأتم البيان: "أنظمتنا مزودة بإجراءات أمنية وحماية مناسبة، شكرا جزيلا لكم على اهتمامكم وتعاونكم".وكان منتخب مصر قد وصل إلى دور الـ16 لأول مرة في تاريخه وكان قاب قوسين أو أدنى من بلوغ ربع النهائي لكأس العالم لكن تبخر حلم في الدقائق الأخيرة من اللقاء أمام الأرجنتين.