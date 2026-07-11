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هاكرز مصريين يخترقون موقع الاتحاد الارجنتيني.. "سرقتم الفوز بقرارات فاسدة"

كأس العالم 2026

2026-07-11 | 06:57
هاكرز مصريين يخترقون موقع الاتحاد الارجنتيني.. &quot;سرقتم الفوز بقرارات فاسدة&quot;
201 شوهد

السومرية نيوز – رياضة
أصدر الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم بيانا يوضح فيه تعرض موقعه الرسمي للاختراق من قبل "هاكرز" مصريين بعد أحداث مباراة مصر والأرجنتين في كأس العالم.

وواجه منتخب مصر نظيره الأرجنتين مساء الثلاثاء الماضي في إطار منافسات دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026.
وشهدت المباراة جدلا تحكيميا كبيرا بإلغاء أحد أروع أهداف البطولة لمنتخب مصر مما تسبب في رد فعل غاضب غير مسبوق على الحكم الفرنسي فرانسوا ليتكسير.
وأعلن الاتحاد الأرجنتيني أن أنظمته تعرضت للاختراق من قبل "هاكرز" مصريين أرسلوا رسائل بريد إلكتروني جماعية يقولون بها إن فوز مصر سرق بقرارات تحكيمية فاسدة.
كما تلقى بعض المشاهير في وسائل الإعلام الأرجنتينية تهديدات بشن المزيد من الهجمات الإلكترونية إذا لم تتحقق العدالة.
ووفقا لصحيفة "ميرور" الإنجليزية فإن هناك مجموعة من المخترقين المصريين اخترقوا جزءا من قاعدة بيانات الاتحاد وحصلوا على عناوين البريد الإلكتروني وكلمات المرور وعناوين بروتوكول الإنترنت ومعلومات سرية.
وبسبب تلك الواقعة قال الاتحاد الأرجنتيني في بيان له: "أيها الزملاء الأعزاء، نود إبلاغكم بأننا اكتشفنا احتمال إرسال رسائل بريد إلكتروني من أحد حساباتنا المؤسسية لم يتم إنشاؤها أو تفويضها من قبل فريقنا".
وأكمل البيان: "نظرا لهذا الوضع وبينما يتم إجراء التحقيقات اللازمة مع قسم تكنولوجيا المعلومات نرغب في إبلاغكم تجاهل أي رسائل تلقيتموها مؤخرا من حسابنا".
وأضاف البيان: "هناك احتمال أن يكون حسابنا قد تعرض للاختراق لذلك نعمل على توضيح ما حدث واتخاذ التدابير الأمنية اللازمة".
وأتم البيان: "أنظمتنا مزودة بإجراءات أمنية وحماية مناسبة، شكرا جزيلا لكم على اهتمامكم وتعاونكم".
وكان منتخب مصر قد وصل إلى دور الـ16 لأول مرة في تاريخه وكان قاب قوسين أو أدنى من بلوغ ربع النهائي لكأس العالم لكن تبخر حلم الفراعنة في الدقائق الأخيرة من اللقاء أمام الأرجنتين.
 

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