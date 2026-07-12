الأرجنتين تضرب موعدا ناريا مع إنجلترا

وبدأت المواجهة بقوة من جانب " "، حيث نجح أليكسيس ماك أليستر في منح منتخب بلاده التقدم مبكرا عند الدقيقة العاشرة، مستفيدا من ركلة ركنية نفذها القائد وحولها برأسية متقنة إلى الشباك.ورغم أفضلية في الشوط الأول، عاد المنتخب السويسري إلى المباراة في النصف الثاني، ونجح دان ندوي في تسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 67، ليعيد اللقاء إلى نقطة البداية ويشعل الصراع على بطاقة العبور.وشهدت المواجهة لحظة جدلية بعد طرد المهاجم السويسري يريل إمبولو في الدقيقة 72، عقب تدخل تقنية الفيديو التي ساعدت الحكم على تصحيح قراره ومنح اللاعب البطاقة الصفراء الثانية، ليكمل المنتخب السويسري اللقاء بعشرة لاعبين.ورغم الضغط الأرجنتيني المتواصل، حافظت على تماسكها الدفاعي حتى نهاية الوقت الأصلي، لتتجه المباراة إلى الأشواط الإضافية بحثا عن الحسم.وفي الوقت الإضافي، ظهر تفوق الأرجنتين الهجومي، وتمكن خوليان ألفاريز من تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 112 بتسديدة رائعة استقرت في الزاوية العليا لمرمى الحارس غريغور كوبيل، قبل أن يطلق رصاصة الرحمة بهدف ثالث في الدقيقة 120+2، مؤكدا تأهل منتخبه إلى المربع الذهبي.وبهذا الانتصار، تواصل الأرجنتين مشوارها في البطولة، وتستعد لمواجهة قوية أمام منتخب إنجلترا في نصف نهائي 2026، في 15 تموز بواحدة من أكثر مواجهات البطولة انتظارا.