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الأرجنتين تضرب موعدا ناريا مع إنجلترا

رياضة

2026-07-12 | 01:35
الأرجنتين تضرب موعدا ناريا مع إنجلترا
118 شوهد

السومرية نيوز- رياضة
واصل المنتخب الأرجنتيني رحلة الدفاع عن لقبه العالمي بعدما حجز مقعده في الدور نصف النهائي من مونديال 2026 عقب فوزه على سويسرا بنتيجة 3-1 في مباراة مثيرة امتدت إلى الأشواط الإضافية.

وبدأت المواجهة بقوة من جانب "التانغو"، حيث نجح أليكسيس ماك أليستر في منح منتخب بلاده التقدم مبكرا عند الدقيقة العاشرة، مستفيدا من ركلة ركنية نفذها القائد ليونيل ميسي وحولها برأسية متقنة إلى الشباك.
ورغم أفضلية الأرجنتين في الشوط الأول، عاد المنتخب السويسري إلى المباراة في النصف الثاني، ونجح دان ندوي في تسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 67، ليعيد اللقاء إلى نقطة البداية ويشعل الصراع على بطاقة العبور.
وشهدت المواجهة لحظة جدلية بعد طرد المهاجم السويسري يريل إمبولو في الدقيقة 72، عقب تدخل تقنية الفيديو التي ساعدت الحكم على تصحيح قراره ومنح اللاعب البطاقة الصفراء الثانية، ليكمل المنتخب السويسري اللقاء بعشرة لاعبين.
ورغم الضغط الأرجنتيني المتواصل، حافظت سويسرا على تماسكها الدفاعي حتى نهاية الوقت الأصلي، لتتجه المباراة إلى الأشواط الإضافية بحثا عن الحسم.
وفي الوقت الإضافي، ظهر تفوق الأرجنتين الهجومي، وتمكن خوليان ألفاريز من تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 112 بتسديدة رائعة استقرت في الزاوية العليا لمرمى الحارس غريغور كوبيل، قبل أن يطلق لاوتارو مارتينيز رصاصة الرحمة بهدف ثالث في الدقيقة 120+2، مؤكدا تأهل منتخبه إلى المربع الذهبي.
وبهذا الانتصار، تواصل الأرجنتين مشوارها في البطولة، وتستعد لمواجهة قوية أمام منتخب إنجلترا في نصف نهائي كأس العالم 2026، في 15 تموز بواحدة من أكثر مواجهات البطولة انتظارا.
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