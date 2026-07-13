من هم اكبر الخاسرين في مونديال 2026

وشهدت البطولة خروج عدد من المنتخبات الكبرى والنجوم العالميين الذين فشلوا في تحقيق حلم التتويج باللقب، وكان أبرزها منتخبات والبرازيل وهولندا والبرتغال.وفيما يأتي أبرز النجوم الذين ودعوا البطولة:فشل النجم ، برفقة منتخب بلاده، في مواصلة مشواره نحو اللقب، بعدما ودع عقب الخسارة أمام منتخب إسبانيا بنتيجة 1-0 في دور الـ16.ودع المنتخب البرازيلي البطولة من دور الـ16 بعد خسارته أمام منتخب بنتيجة 2-1 وبالتالي فإن خروج المبكر أنهى حلمها في المنافسة على اللقب.غادر منتخب البطولة من دور الـ16، ولم يقدم برونو فيرنانديز المستوى المنتظر منه خلال منافسات كأس العالم.خرج المنتخب من دور الـ32 بعد خسارته أمام منتخب سويسرا، رغم امتلاكه مجموعة من اللاعبين المميزين.حقق المنتخب أفضل إنجاز عربي وإفريقي في النسخة الحالية بعدما بلغ الدور ربع النهائي، إلا أن مشواره توقف عند هذا الدور.وشارك أشرف حكيمي في مشوار منتخب بلاده حتى ربع النهائي، قبل وداع البطولة.دخل مرموش البطولة ضمن صفوف المنتخب المصري، الذي بلغ دور الـ16 للمرة الأولى في تاريخه، قبل أن يودع المنافسات بالخسارة أمام بنتيجة 3-2.