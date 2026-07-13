من هم اكبر الخاسرين في مونديال 2026

وشهدت البطولة خروج عدد من المنتخبات الكبرى والنجوم العالميين الذين فشلوا في تحقيق حلم التتويج باللقب، وكان أبرزها منتخبات ألمانيا
والبرازيل وهولندا والبرتغال.
وفيما يأتي أبرز النجوم الذين ودعوا البطولة:
كريستيانو رونالدو
فشل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو
، برفقة منتخب بلاده، في مواصلة مشواره نحو اللقب، بعدما ودع كأس العالم
عقب الخسارة أمام منتخب إسبانيا بنتيجة 1-0 في دور الـ16.
فينيسيوس جونيور
ودع المنتخب البرازيلي البطولة من دور الـ16 بعد خسارته أمام منتخب النرويج
بنتيجة 2-1 وبالتالي فإن خروج البرازيل
المبكر أنهى حلمها في المنافسة على اللقب.
برونو فيرنانديز
غادر منتخب البرتغال
البطولة من دور الـ16، ولم يقدم برونو فيرنانديز المستوى المنتظر منه خلال منافسات كأس العالم.
رياض محرز
خرج المنتخب الجزائري
من دور الـ32 بعد خسارته أمام منتخب سويسرا، رغم امتلاكه مجموعة من اللاعبين المميزين.
أشرف حكيمي
حقق المنتخب المغربي
أفضل إنجاز عربي وإفريقي في النسخة الحالية بعدما بلغ الدور ربع النهائي، إلا أن مشواره توقف عند هذا الدور.
وشارك أشرف حكيمي في مشوار منتخب بلاده حتى ربع النهائي، قبل وداع البطولة.
عمر مرموش
دخل مرموش البطولة ضمن صفوف المنتخب المصري، الذي بلغ دور الـ16 للمرة الأولى في تاريخه، قبل أن يودع المنافسات بالخسارة أمام الأرجنتين
بنتيجة 3-2.