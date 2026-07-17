دعوى قضائية ضد "فيفا" بتهمة "التضليل" في بيع تذاكر كأس العالم

واتهمت دعوى قضائية جماعية رُفعت أمام محكمة في العاصمة الفرع الأمريكي للاتحاد (فيفا) باتباع "ممارسات تجارية مضللة" في بيع تذاكر ، عبر إيهام المشجعين بأن لديهم فرصة للحصول على أفضل مقاعد في "الفئة الأولى" القريبة من منتصف الملعب، بينما كانت تلك المقاعد مخصصة مسبقا لكبار الشخصيات وعملاء باقات الضيافة الفاخرة.ووفقا للدعوى، التي قُدمت في 2 يوليو، لم يكن بإمكان المشجعين اختيار مقاعدهم، بل شراء التذاكر حسب الفئة فقط، ما دفعهم للاعتقاد بأن لديهم فرصة للحصول على المقاعد المميزة عند توزيعها لاحقا. إلا أن " "، بحسب الاتهامات، خصص أفضل تلك المقاعد مسبقا ضمن باقات ضيافة قد تصل قيمتها إلى عشرات آلاف الدولارات للشخص الواحد.وصرحت المدعية، فيرا فاينهاوس من واشنطن العاصمة، بأنها دفعت 1680 دولارا مقابل تذكرتين من الفئة الأولى لمباراة إقصائية أقيمت في فيلادلفيا، لكنها فوجئت عند إعلان توزيع المقاعد في مارس بحصولها على مقاعد قرب زوايا الملعب بدلا من المقاعد القريبة من أرضية اللعب.وتطالب الدعوى بتعويضات عقابية، إضافة إلى إلزام "فيفا" بدفع ما لا يقل عن 1500 دولار عن كل مخالفة لكل مشجع اشترى تذكرة من الفئة الأولى في واشنطن العاصمة.وتأتي الدعوى في وقت يواجه فيه "فيفا" انتقادات متزايدة بشأن آلية بيع تذاكر البطولة في ، بالتزامن مع تحقيقات يجريها المدعيان العامان في ولايتي ونيوجيرسي بشأن ارتفاع الأسعار وآليات توزيع المقاعد، خاصة في المباراة النهائية على ملعب " "، حيث عرضت بعض المقاعد بسعر وصل إلى مليوني دولار للمقعد الواحد.وكان الرئيس الأمريكي قد انتقد في وقت سابق أسعار التذاكر المرتفعة، معتبرا أنها تحرم المشجعين العاديين من حضور المباريات، فيما لم يصدر "فيفا" أي تعليق على الدعوى حتى الآن.