تطورات مثيرة في صفقة انتقال صلاح إلى بشكتاش.. ما علاقة أردوغان؟

ومن جانبه كشف الصحفي والمذيع التركي أكتاش في تصريحات على الهواء مباشرة أن صلاح سيصل يوم الأربعاء إلى إسطنبول لإتمام انتقاله إلى بشكتاش.ومن جانبها ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن صلاح سيوقع مع بشكتاش عقداً لمدة موسم واحد قابل للتمديد لموسم آخر.علماً بأن سردال عدلي رئيس قد أعلن رفضه لنسبة 35% التي طلبها وكيل أعمال صلاح من إتمام الصفقة.ووصف رئيس بشكتاش النسبة المطلوبة بأنها "غير مقبولة تحت أي ظرف من الظروف، ولسنا متيقنين أن صلاح على علم بها".وبحسب الصحفي التركي "أوغون " دعا رامي عباس لمناقشة تفاصيل النسبة التي يريد الحصول عليها، حيث لن يتجاوز عرض أدالي الـ12 مليون يورو كراتب لصلاح وسيتم تحريك المفاوضات بشأن نسبة الوكيل.ومن جانبها كشفت صحيفة "tgrthaber" التركية عن مفاجأة بشأن عرض رامي عباس حيث قام الأخير بعرض الدولي المصري على منافس بشكتاش اللدود.وفي السياق نفسه، طالبت الإعلامية التركية توغبا حسيبا بتدخل الرئيس التركي ، من أجل حسم صفقة صلاح لبشكتاش في تغريدة عبر حسابها بمنصة "إكس" للتواصل الاجتماعي.وأشارت الصحفية التركية إلى أهمية وقيمة انتقال للدوري التركي: "لن يقتصر انتقال إفادة بشكتاش فحسب، بل سيساهم أيضاً بشكل كبير في تعزيز مكانة عالمياً وكرة القدم التركية عموماً.".