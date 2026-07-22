تطورات مثيرة في صفقة انتقال صلاح إلى بشكتاش.. ما علاقة أردوغان؟

ومن جانبه كشف الصحفي والمذيع التركي أردوغان
أكتاش في تصريحات على الهواء مباشرة أن صلاح سيصل يوم الأربعاء إلى إسطنبول لإتمام انتقاله إلى بشكتاش.
ومن جانبها ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن صلاح سيوقع مع بشكتاش عقداً لمدة موسم واحد قابل للتمديد لموسم آخر.
علماً بأن سردال عدلي رئيس نادي بشكتاش
قد أعلن رفضه لنسبة 35% التي طلبها رامي عباس
وكيل أعمال صلاح من إتمام الصفقة.
ووصف رئيس بشكتاش النسبة المطلوبة بأنها "غير مقبولة تحت أي ظرف من الظروف، ولسنا متيقنين أن صلاح على علم بها".
وبحسب الصحفي التركي "أوغون شاهين أوغلو
" دعا النادي التركي
رامي عباس لمناقشة تفاصيل النسبة التي يريد الحصول عليها، حيث لن يتجاوز عرض أدالي الـ12 مليون يورو كراتب لصلاح وسيتم تحريك المفاوضات بشأن نسبة الوكيل.
ومن جانبها كشفت صحيفة "tgrthaber" التركية عن مفاجأة بشأن عرض رامي عباس حيث قام الأخير بعرض الدولي المصري على غلطة سراي
منافس بشكتاش اللدود.
وفي السياق نفسه، طالبت الإعلامية التركية توغبا حسيبا بتدخل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
، من أجل حسم صفقة صلاح لبشكتاش في تغريدة عبر حسابها بمنصة "إكس" للتواصل الاجتماعي.
وأشارت الصحفية التركية إلى أهمية وقيمة انتقال الفرعون
للدوري التركي: "لن يقتصر انتقال محمد صلاح على
إفادة بشكتاش فحسب، بل سيساهم أيضاً بشكل كبير في تعزيز مكانة تركيا
عالمياً وكرة القدم التركية عموماً.".