أكثر النجوم كسباً للمتابعين بسبب كأس العالم.. هل تعرفهم؟

ومن جانبه قدم النرويجي إيرلينغ نجم هجوم أداءات رائعة في 2026 حيث سجل 7 أهداف في رحلة بلاده التاريخية التي شهدت الوصول لأول مرة في تاريخ أحفاد الفايكينغ لربع النهائي.ومثل مشهد الفوز 2-1 على في ربع النهائي وتسجيل هالاند ثنائية الانتصار التاريخي أهم لقطة في مشوار رفاق إيرلينغ.وزاد عدد متابعي هالاند على مواقع التواصل الاجتماعي 32 مليون ليصل إلى 72.7 مليون متابع مقارنة بـ40.6 قبل انطلاق البطولة.أما فوزينيا حارس مرمى منتخب كاب فيردي أحد أهم نجوم المونديال والذي قاد بلاده للتعادل سلبياً مع إسبانيا البطلة اللاحقة والخسارة 2-3 أمام حامل اللقب فلقد جمع 29.4 متابعاً خلال المونديال.وتحول متابعي فوزينيا بعد كأس العالم من 30 ألف إلى 29.7 مليون مشجع شاهدوه وتابعوه خلال كأس العالم.الإنجليزي جود بيلينغهام نجم وسط كسبت حساباته في مواقع التواصل 12 مليون خلال المونديال ليتحول من 41.3 مليون إلى 53.3.وحل رابعاً الذي زاد 11.4 مليون ليحل إلى 677 ملايين بدلاً من 665.6 مليون، يليه بزيادة 11 مليون جعلوا لديه 54.3 ملايين متابع بدلاً من 43.3 مليون قبل كأس العالم.وجاء البرازيلي نجم سانتوس في المركز السادس بزيادة 7.7 مليون شخصاً جعلوا لديه 242 مليون متابع، بينما ظهر نجم الأرجنتين الذي قادها للنهائي في المركز السابع حيث زاد 7.5 مليون مشجعاً ليصل إلى 514 مليون كإجمالي المتابعين له.وتواجد المكسيكي غيلبرتو مورا في المركز الثامن بزيادة 6.6 ملايين جعلوه يتحول من 1.1 مليون متابع إلى 7.7، ثم الفرنسي أوليس نجم المطلوب من ريال والذي زاد 5.7 ملايين ليصل متابعيه إلى 10.9 ملايين بدلاً من 5.2 ملايين.وأخيراً جاء البرازيلي إيندريك نجم ريال مدريد عاشراً بزيادة 5.6 ملايين حولوا عدد متابعيه إلى 23.9 ملايين بدلاً من 18.3 قبل كأس العالم.