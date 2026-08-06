الصراع يحتدم على "رودري".. برشلونة وريال مدريد بانتظار قرار نجم السيتي

وأكد الصحفي خوسي ألفاريز أن إدارة برشلونة
تركت الكرة في ملعب اللاعب، مشيراً إلى أنه "إذا أراد رودري
الانضمام إلى البلاوغرانا، فعليه اتخاذ الخطوة الأولى، وعندها يملك النادي القدرة المالية لإتمام الصفقة، وخلاف ذلك سيواصل برشلونة العمل على الأسماء الأخرى في قائمه". وأضاف أن المدرب هانسي فليك
سعيد بالتشكيلة الحالية لكنه يرى في رودري فرصة مميزة بالسوق.
من جانبها، كشفت مصادر من داخل نادي برشلونة
عن الموقف الرسمي للنادي، حيث ذكرت: "يُقال إن رودري يريد الانتقال إلى ريال مدريد
، ولا يمكن التفكير في ضمه إذا لم يكن مقتنعاً باختيار برشلونة بنفسه، وحتى يقرر سلك طريقه نحو كامب نو
، فلا يمكن طرح أي تحرك جدي".
وفي السياق ذاته، أفاد الصحفي فيرناندو بولو بأن اهتمام برشلونة مرهون بإنهاء اللاعب أي تردد، مؤكداً أنه في حال إبلاغ رودري الإدارة بفضيله الانتقال إلى برشلونة على حساب ريال مدريد
، ستُفتح باب المفاوضات الجدية مباشرة، مشيراً إلى أن الصفقة لن تكون رخيصة حيث يُقدر مانشستر سيتي
قيمة التخلي عنه بـ 60 إلى 65 مليون يورو.
وعلى صعيد متصل، أفادت شبكة "ESPN" بأن بيئة ريال مدريد بدأت تشعر بالشكوك وترى أن فرصة حسم صفقة رودري قد تبوء بالفشل، لا سيما بعد دخول برشلونة المتأخر على خط المفاوضات مستغلاً عدم توقيع الاتفاق النهائي بين الملكي والمان سيتي.
وبحسب الصحفي بن جاكوبس، فإن خيار برشلونة يُغري رودري الذي يفضل العودة إلى إسبانيا لأسباب كروية وعائلية، حيث يبدي النادي الكتالوني
استعداداً كاملاً لتقديم عرض رسمي.
من جهته، أكد الخبير في سوق الانتقالات فابريزيو رومانو أن كلاً من ريال مدريد وبرشلونة مستعدان لدفع قيمة انتقال متقاربة لمانشستر سيتي، مشيراً إلى أن النادي الإنجليزي فضّل التمهل وعدم قبول عرض ريال مدريد فوراً بعدما شعر بدخول أندية أخرى للسباق، ليبقى القرار النهائي شاملاً وبيد اللاعب وحده.