الصراع يحتدم على "رودري".. برشلونة وريال مدريد بانتظار قرار نجم السيتي

وأكد الصحفي خوسي ألفاريز أن تركت الكرة في ملعب اللاعب، مشيراً إلى أنه "إذا أراد الانضمام إلى البلاوغرانا، فعليه اتخاذ الخطوة الأولى، وعندها يملك النادي القدرة المالية لإتمام الصفقة، وخلاف ذلك سيواصل برشلونة العمل على الأسماء الأخرى في قائمه". وأضاف أن المدرب سعيد بالتشكيلة الحالية لكنه يرى في رودري فرصة مميزة بالسوق.من جانبها، كشفت مصادر من داخل عن الموقف الرسمي للنادي، حيث ذكرت: "يُقال إن رودري يريد الانتقال إلى ، ولا يمكن التفكير في ضمه إذا لم يكن مقتنعاً باختيار برشلونة بنفسه، وحتى يقرر سلك طريقه نحو ، فلا يمكن طرح أي تحرك جدي".وفي السياق ذاته، أفاد الصحفي فيرناندو بولو بأن اهتمام برشلونة مرهون بإنهاء اللاعب أي تردد، مؤكداً أنه في حال إبلاغ رودري الإدارة بفضيله الانتقال إلى برشلونة على حساب ، ستُفتح باب المفاوضات الجدية مباشرة، مشيراً إلى أن الصفقة لن تكون رخيصة حيث يُقدر قيمة التخلي عنه بـ 60 إلى 65 مليون يورو.وعلى صعيد متصل، أفادت شبكة "ESPN" بأن بيئة ريال مدريد بدأت تشعر بالشكوك وترى أن فرصة حسم صفقة رودري قد تبوء بالفشل، لا سيما بعد دخول برشلونة المتأخر على خط المفاوضات مستغلاً عدم توقيع الاتفاق النهائي بين الملكي والمان سيتي.وبحسب الصحفي بن جاكوبس، فإن خيار برشلونة يُغري رودري الذي يفضل العودة إلى إسبانيا لأسباب كروية وعائلية، حيث يبدي استعداداً كاملاً لتقديم عرض رسمي.