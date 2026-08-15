برشلونة يرفع عرضه إلى 70 مليون يورو لحسم صفقة رودري

وكان السيتي قد رفض عرضاً أول بقيمة 45 مليون يورو بالإضافة إلى متغيرات، ثم رفض عرضاً ثانياً كان يصل إلى 65 مليون يورو مع احتساب كافة الحوافز.وكشف الصحفي الرياضي بن جاكوبس أن العرض الكتالوني الجديد تجاوزت قيمته 60 مليون جنيه إسترليني (نحو 70 مليون يورو)، وهو ما يمثل المحاولة الأخيرة لبرشلونة، حيث تشير التقارير إلى استعداد للقبول بمبلغ يتراوح بين 70 و80 مليون يورو.ويأتي هذا التحرك بعدما منح موافقته الرسمية ورغبته في العودة إلى إسبانيا وتخوض تجربة جديدة بقميص البلاوغرانا.وفي غضون ذلك، شارك رودري في تدريبات سيتي يوم الجمعة عقب تعافيه من جراحة بسيطة في الظهر. وعلق مدرب الفريق على وضع اللاعب قائلاً إنه التقاه وعانقه ويبدو في حالة جيدة، وذلك بالتزامن مع تحضيرات الفريق لخوض نهائي الدرع الخيرية أمام آرسنال.وتستهدف إدارة السيتي تحقيق أعلى عائد مالي من بيع رودري لإعادة استثماره في التعاقد مع الأرجنتيني إنزو فرنانديز من (المُقدّر بـ140 مليون يورو)، إلى جانب الاقتراب من بيع الهولندي تيغاني رايندرز إلى السعودي مقابل 60 مليون يورو لتعزيز مرونة النادي المالية.